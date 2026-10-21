Češi si z oblíbených obchodů odnášeli nebezpečné potraviny. Inspekce odhalila vážný problém

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila v úterý 20. října další výsledky kontrol potravin, které se dostaly na český trh. Tentokrát šlo o dva odlišné výrobky, u nichž laboratorní vyšetření prokázalo přítomnost nebezpečných bakterií. První případ se týkal balené zeleninové směsi, druhý čerstvého drůbežího masa. Oba produkty se prodávaly v zavedených obchodních řetězcích, kde je zákazníci běžně nakupují. Samotné kontroly přitom proběhly již během srpna, takže zveřejněné výsledky neznamenají, že by se závadné šarže stále nacházely na pultech. Riziko se týká především spotřebitelů, kteří si některý z výrobků uschovali.
Jedním z problematických produktů byla salátová zeleninová směs G's Mix Party, kterou inspektoři kontrolovali v Kauflandu v Revoluční ulici ve Frýdku-Místku. Laboratorní rozbor prokázal přítomnost bakterie Listeria monocytogenes, která způsobuje infekční onemocnění zvané listerióza. Výrobek pocházel od společnosti Polabská zelenina Přerov nad Labem, patřící do skupiny G's Group. Závadná šarže nesla označení L3407 a datum použitelnosti 30. srpna 2026. Důležité je, že se zjištění vztahovalo ke konkrétní kontrolované šarži, nikoli automaticky ke všem výrobkům této značky. Zeleninové směsi určené k přímé konzumaci navíc představují zvláštní riziko, protože je lidé zpravidla jedí bez tepelné úpravy.
Problém se objevil také u kuřecího masa
Druhý případ se týkal prodejny Lidl v Kamýcké ulici v Litoměřicích. Kontroloři zde odebrali vzorek čerstvého mletého kuřecího stehenního masa prodávaného pod značkou Čerstvé kuřecí. Následné vyšetření odhalilo bakterii Salmonella Infantis, která může způsobit salmonelózu. Závadný výrobek měl označení šarže L 6233 a datum použitelnosti 29. srpna 2026. Přestože se již nemá nacházet v běžném prodeji, nelze vyloučit, že jej někteří zákazníci krátce po nákupu zamrazili. Pokud mají maso z uvedené šarže stále v mrazáku, neměli by jej konzumovat.
Nejde přitom o jediný letošní nález salmonely v drůbežím mase prodávaném v Lidlu. Začátkem října inspekce upozornila také na závadné kuřecí zadní čtvrtky původem z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. V obou případech laboratorní vyšetření potvrdilo stejný typ bakterie Salmonella Infantis. Výrobky byly kontrolovány v Ústí nad Labem a jejich data použitelnosti připadala na začátek srpna. Tyto případy dokládají, že mikrobiologická kontrola drůbežího masa zůstává důležitou součástí potravinového dozoru. Samotný opakovaný výskyt bakterie však ještě neprokazuje společnou příčinu kontaminace jednotlivých šarží.
Nebezpečí může přetrvávat i v lednici a mrazáku
Zdravotní rizika se u obou nalezených bakterií liší. Listerióza může u zdravého člověka proběhnout s mírnými příznaky, pro těhotné ženy, seniory, novorozence a osoby s oslabenou imunitou však představuje podstatně větší nebezpečí. V závažných případech může postihnout krevní oběh nebo centrální nervovou soustavu. Listerie jsou navíc schopné množit se také při běžných chladírenských teplotách. U některých potravin proto samotné uchovávání v lednici nedokáže zabránit jejich dalšímu růstu. Zvláště důležitá je tato vlastnost u chlazených výrobků, které se před konzumací nevaří ani nepečou.
Salmonelóza se naopak nejčastěji projevuje průjmem, bolestmi břicha, horečkou a někdy také zvracením. Největší komplikace hrozí malým dětem, starším lidem a osobám se závažnými zdravotními problémy. Bakterie se mohou přenášet nejen konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa, ale také prostřednictvím kuchyňských pomůcek a pracovních ploch. Při manipulaci se syrovou drůbeží je proto důležité oddělovat ji od ostatních potravin a důkladně umývat ruce i použité náčiní. Zmrazení navíc nelze považovat za spolehlivý způsob odstranění salmonel z kontaminovaného výrobku. U potravin označených jako nebezpečné je proto nejbezpečnějším postupem jejich nekonzumování.
Kontroly pokračují, výrobci prověřují příčiny
Na zjištění reagovali také zástupci dotčených společností. Lidl zahájil prověřování situace s dodavatelem a poukázal na pravidelné laboratorní kontroly výrobků. Skupina G's Group rovněž přistoupila k internímu šetření, sanitaci provozu a rozšířenému prověřování surovin i hotových produktů. Podle jejího vyjádření následné kontroly další výskyt listerií neprokázaly a problém byl omezen na jednu šarži. Pro zákazníky zůstává zásadní především přesné označení výrobku a datum jeho použitelnosti. Pokud mají doma některou z uvedených šarží, neměli by ji jíst ani v případě, že byla po celou dobu správně skladována.
zdroje: tn.nova.cz, szpi.gov.cz