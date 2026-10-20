Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak se zbavit nechutných octomilek? Stačí jar či ovoce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znáte to. Přinesete si ze zahrady ovoce, necháte ho v košíku na kuchyňské lince a za pár hodin okolo ovoce krouží hejna malých mušek. Octomilky si ale nevybírají, mají rády i ovoce kupované. Objevují se v podstatě odnikud a vy se snažíte mušky nějakým způsobem odpudit, aby z interiéru zmizely. Možností existuje spousta včetně nejrůznějších kupovaných přípravků a pastiček. Ideální je ale vyrobit vlastní prostředek, který pomůže, a navíc stojí minimum finančních prostředků. Stačí vám totiž většinou věci, které máte doma.
Domácí past na octomilky

Domácí past na octomilky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Ježci hledají místo k zimování: Jak jim vytvořit bezpečný kout
Ježci hledají místo k zimování: Jak jim vytvořit bezpečný kout
Chryzantémy na hrob kupujete rozkvetlé? Brzy je budete vyhazovat. Zahradníci radí opak
Chryzantémy na hrob kupujete rozkvetlé? Brzy je budete vyhazovat. Zahradníci radí opak

Před Dušičkami stojí u vchodu do každého zahradnictví řady chryzantém a oko samo sklouzne k těm...

Nákup uzenin. Ty staré lze poznat poměrně jednoduše
Nákup uzenin. Ty staré lze poznat poměrně jednoduše

Uzeniny do našeho jídelníčku prostě patří. Mnozí odborníci je považují z nezdravé. Chuťově jsou ale tak...

Plný les václavek. Sbírat by se ale měly jen některé
Plný les václavek. Sbírat by se ale měly jen některé

Když člověk vyráží do lesa touto dobou, setkat se mlže s mnoha druhy hub. Klasiku ale představují především...

Jarní cibuloviny můžete sadit i na podzim. Je čas vysadit tulipány
Jarní cibuloviny můžete sadit i na podzim. Je čas vysadit tulipány

Některé cibuloviny na podzim musíme schovat před mrazy, jiné naopak můžeme vysadit. A to je případ jarních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.