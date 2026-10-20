Jak se zbavit nechutných octomilek? Stačí jar či ovoce

Znáte to. Přinesete si ze zahrady ovoce, necháte ho v košíku na kuchyňské lince a za pár hodin okolo ovoce krouží hejna malých mušek. Octomilky si ale nevybírají, mají rády i ovoce kupované. Objevují se v podstatě odnikud a vy se snažíte mušky nějakým způsobem odpudit, aby z interiéru zmizely. Možností existuje spousta včetně nejrůznějších kupovaných přípravků a pastiček. Ideální je ale vyrobit vlastní prostředek, který pomůže, a navíc stojí minimum finančních prostředků. Stačí vám totiž většinou věci, které máte doma.
Nejlepší prevencí je odstranění lákadel
Nepochybně. Pokud máme někde pořádně uklizeno, povrchy jsou čisté a není nikde rozlitá žádná sladká šťáva, pak se s octomilkami nepotkáme. Čisto by mělo být i ve dřezu. Máme-li venku na lince ovoce nebo zeleninu, vždy musí být v čerstvém stavu. Octomilky zpravidla kladou vajíčka přímo na ovoce, a to jak na povrch, tak i do něj. Samice dokážou naklást až 500 vajec najednou. To určitě není málo. Navíc mají octomilky i velmi rychlý životní cyklus.
Jak se podomácku zbavit octomilek?
Metod je nepochybně velké množství. My se na ty základní podíváme mnohem podrobněji.
Nedopitý alkohol octomilky naláká
Pokud necháme stát láhev se zbytkem vína někde v kuchyni, můžete si být jistí, že půjde o vynikající lapač na octomilky. Zatuchlý sladký nápoj je naláká a ven se přes úzké hrdlo dostávají velmi složitě, spíše vůbec.
Víno: Foto Pixabay
Jablečný ocet v misce
Právě jablečný ocet dokáže doslova a do písmene divy. Stačí nalít malé množství do misky, přikrýt ji víčkem nebo igelitem. V tomto víčku či igelitu uděláme malé otvory. Octomilky se dostanou dovnitř pastičky, ven už se jim to ale nepodaří.
Jablečný ocet smíchaný s prostředkem na nádobí
Kombinace jablečného octa a jaru je také výborná. Jar snižuje povrchové napětí kapalin, takže se octomilky mnohem snáze utopí a vy budete mít vyhráno.
Tip: Jak na myši? Pomohou piliny ve vodě.
Kousky ovoce a potravinářská fólie
Není nic jednoduššího. Do misky vložíme třeba kousek hrušky, hrozen či kousek citronu. Opět ji opatříme potravinářskou fólií a vytvoříme v ní otvory. Octomilky se dovnitř dostanou, ven už nikoli. Podobně lze pracovat i s PET lahví.
Octomilka: Foto Pixabay
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.potapnicek.cz/blog/jak-na-octomilky/, https://www.pasti.cz/blog/5-zpusobu-jak-se-rychle-a-snadno-zbavit-musek-octomilek/
Domácí past na octomilky: Náhledové foto Chat Day
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