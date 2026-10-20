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Ježci hledají místo k zimování: Jak jim vytvořit bezpečný kout

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S příchodem podzimu začínají ježci vyhledávat klidná a bezpečná místa, kde přečkají zimu. Upravená zahrada jim přitom nemusí příliš vyhovovat. Dokonale uklizené záhony a odstraněné hromádky listí mohou znamenat, že ježek přijde o přirozený úkryt. Co udělat, aby se u vás zabydlel tento užitečný tvor?
Ježek

Ježek

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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