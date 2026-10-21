Mahulena Bočanová už ví, kdo letos vyhraje StarDance. Vítěze prý pozná každý, kdo rozumí tanci

V historicky první řadě StarDance se na parketu objevila i herečka Mahulena Bočanová. VIP život připomíná, že kvůli zranění svého tanečního partnera ale show opustila předčasně. V druhém ročníku pak usedla v porotě. A teď v rozhovoru pro
Lifee.cz Bočanová přiznala, že má tip na vítěze i na poslední trojici ve finále, ale odmítla je prozradit. Místo toho popsala vzorec, který se podle ní ve StarDance opakuje dvacet let: vyhrává pár, který spojí slušný tanec se silnou diváckou sympatií. „Nemusí vyhrát nejlepší tanečník,“ řekla. A dodala, že se jí ještě nestalo, aby se spletla. Vzorec, který Bočanová čte jako partituru
Její logika stojí na jednoduchém principu a na oficiálních pravidlech soutěže.
Hlasování StarDance funguje v poměru 50:50 mezi porotou a diváky. Známky čtyř porotců tvoří jednu polovinu výsledku, hlasy publika druhou. Technika sama o sobě na titul nestačí. A právě tady Bočanová vidí opakující se stereotyp: český divák si vybere „svého“ člověka a drží ho až do finále, i když bodově nemusí být na špici. Není v tom sama. Marek Eben, který letos moderuje StarDance naposledy, popsal totéž jinými slovy, diváci si prý „vytvoří svoji hvězdu sami“ a outsider může vyrůst až do finále. Jako příklad zmínil Václava Vydru.
StarDance XIV odstartovala 10. října a po druhém kole zůstává ve hře osm párů. Herečka Petra Nesvačilová kvůli zranění skončila. A jako první soutěžní pár vypadl Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou. Právě jeho vyřazení je silná indicie, že Mahulenin vzorec funguje.
Štěpánek neměl nejhorší známky večera od poroty, byl čtvrtý, přesto odešel. Diváci rozhodli jinak. A Česká televize průběžné divácké pořadí nezveřejňuje. Jako nepřímý ukazatel slouží sázkové kurzy, které k 19. říjnu favorizují Dyka, Pšeničku a Saru Prachař Sandevu. Zda se některý z těchto párů kryje s Mahuleniným tipem, nevíme. Zdroj fotografie: Nextfoto Pohled z obou stran parketu
Bočanová nemluví jako náhodná divačka. V roce 2006 tančila v historicky první řadě StarDance s Jaroslavem Kunešem. Nedotáhli to daleko, v šestém večeru ze soutěže odstoupili. O rok později ale zasedla do poroty. Viděla formát z pozice, kde cítíte nervozitu pod žebry, i z pozice, kde držíte v ruce tabulku s čísly. Právě tahle dvojí zkušenost jí podle vlastních slov
dává schopnost „číst, jak hlasuje a uvažuje národ“. Zní to sebevědomě. Ověřit to nejde, když neřekla konkrétní jména. Ale dvacet let opakujícího se formátu je dost dlouhá řada na to, aby si člověk s tanečním citem všiml vzorců, které běžný divák přehlédne.
Letošní čtrnáctá řada slaví dvacet let od vzniku české verze formátu. Je to poslední sezóna s moderátorskou dvojicí Tereza Kostková a Marek Eben, což celému ročníku dodává nostalgický náboj. Bočanová do téhle nálady přirozeně zapadá, je živoucí spojka s úplným začátkem. Přitom
sama přiznává, že StarDance dnes sleduje jen zběžně. Řeší jiné starosti, pubertu dcery Márinky. Pořad si pouští ze záznamu, často společně s dcerou, kterou baví barvy, hudba a kostýmy. Není to už vášeň soutěžící ani analytický pohled porotkyně. Spíš zvyk člověka, který ví, jak ten stroj funguje, a občas se podívá, jestli pořád jede stejně.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová