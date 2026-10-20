Vypuďte moly jednou provždy díky jednoduchým trikům

Potravinoví moli jsou nechtěnými návštěvníky mnohých domácností. Tento otravný hmyz si vždy najde způsob, jak se dostat do obalů potravin, kde naklade svá vajíčka. Do domu se dostane jednoduše otevřeným oknem nebo si ho přineseme přímo z obchodu například v pytlíku s moukou. Jistě mi dáte za pravdu, že boj s moli není jednoduchý a zbavit se jich je dřina. V tomto článku vám poradíme několik jednoduchých triků, jak se jich dlouhodobě zbavit.
Najděte hnízdo molů
Pokud se budeme chtít molů efektivně zbavit, měli bychom začít pátrat po jejich hnízdě. Jestliže spatříte v domácnosti poletujícího motýlka, je to známka toho, že vaše kuchyň je již zamořená jeho vajíčky. Pro zajímavost, jedna samice mola může naklást až 400 vajíček, ze kterých se následně vylíhnou larvy. Ty vytvářejí lepkavé pavučinky, jenž můžeme najít v nejrůznějších potravinách.
Dokonale čistá kuchyň
Základním krokem v boji proti molům je čistá kuchyň. Proveďte opravdu důkladnou očistu všech skříněk a polic. Stačí použít hadřík namočený v octě nebo mýdlové vodě. Přitom zkontrolujte stav všech potravin. Zaměřte se zejména na mouky, těstoviny či obiloviny. Hledejte jak dospělé jedince, tak jejich larvy, které se nachází na obalech potravin nebo na okrajích nádob. Pokud naleznete takto znehodnocené potraviny, rozhodně je vyhoďte. Doporučujeme výrobky, které moli přitahují, skladovat v dobře těsnících skleněných nádobách.
Foto: Pixabay
Použijte speciální lepící pásky
Nejjednodušším způsobem, jak vyhubit moli je použití feromonové pásky, kterou koupíte v každé drogerii. Feromon je lepkavá látka, která obsahuje hormony, které vylučují samice molů. To přirozeně přitahuje samce a zabrání jim v dalším rozmnožování tím, že se přilepí na pásku. Pásky jednoduše nalepte z vnitřní strany kuchyňských skříněk a vydrží působit až 8 týdnů. Uvidíte, že množení molů se tak výrazně zpomalí.
Past z jablečného octa nebo medu
Proti molům můžete vyzkoušet i domácí prostředky. Naplňte misku ze 2/3 jablečným octem, přidejte pár kapek jaru na nádobí a přikryjte potravinovou fólií, do které vytvořte malý otvor. Misku dejte poblíž potravin, které moli přitahují. Naláká je štiplavá vůně roztoku, a nakonec se v něm utopí. Jako návnadu můžete použít i med. Stačí ho namazat na kousek kartonu a umístit do spíže. Vůně medu motýlky naláká a ti se na karton přilepí.
Jako prevenci proti molům můžete do skříněk zavěsit látkové pytlíčky se sušenými bylinkami. Odpuzující je pro ně například vůně bobkového listu, levandule nebo máty.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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