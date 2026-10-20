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Vypuďte moly jednou provždy díky jednoduchým trikům

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Potravinoví moli jsou nechtěnými návštěvníky mnohých domácností. Tento otravný hmyz si vždy najde způsob, jak se dostat do obalů potravin, kde naklade svá vajíčka. Do domu se dostane jednoduše otevřeným oknem nebo si ho přineseme přímo z obchodu například v pytlíku s moukou. Jistě mi dáte za pravdu, že boj s moli není jednoduchý a zbavit se jich je dřina. V tomto článku vám poradíme několik jednoduchých triků, jak se jich dlouhodobě zbavit.
Mol

Mol

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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