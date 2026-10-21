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Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlak

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Basketbalová Philadelphia od svých hrdinů očekává, že za ni budou dýchat. LeBron James si zatím podle Guardianu hlavně hlídá, aby mu neuletěl vrtulník zpátky do New Yorku. Jednačtyřicetiletá hvězda přináší Sixers obrovskou naději, její vztah k novému působišti ale vyvolává otázku: přijel sem skutečně nechat všechno, nebo jen pracovat?
Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlak

Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlak

Zdroj: Philadelphia 76ers
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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