Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlak

Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Philadelphia chtěla srdcaře, dostala miliardáře s vrtulníkem. Jeho pravidelné lety do New Yorku fanouškům zvedají tlakZdroj: Philadelphia 76ers
Článek byl publikován 21.10.2026 07:51
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