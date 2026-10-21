Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kulička z alobalu v pračce: k čemu je dobrá a proč se doporučuje?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vytáhnete z bubnu tmavý svetr a hned vidíte, že se na něj […]
Kulička z alobalu v pračce: k čemu je dobrá a proč se doporučuje?

Kulička z alobalu v pračce: k čemu je dobrá a proč se doporučuje?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:49

Reklama
Další články z Extrafit.cz
„Dejte ruličku od toaletního papíru do skříňky pod dřezem“… Překvapivý trik i pro hospodyni s třicetiletou praxí
„Dejte ruličku od toaletního papíru do skříňky pod dřezem“… Překvapivý trik i pro hospodyni s třicetiletou praxí
Proč Američané skoro nepoužívají rychlovarné konvice, i když jsou technologická velmoc? Důvod je nečekaný
Proč Američané skoro nepoužívají rychlovarné konvice, i když jsou technologická velmoc? Důvod je nečekaný

Kdo přiletí do Spojených států a ráno v hotelu nebo v pronajatém […]

Staré triky hospodyněk ožívají: dejte mýdlo na 30 minut do mrazáku
Staré triky hospodyněk ožívají: dejte mýdlo na 30 minut do mrazáku

Mýdlové vločky se dají koupit v drogerii hotové. Doma ale skoro každý […]

Hospodyňka vysvětlila, jak sundat dvířka a sklo z trouby: takhle se bez námahy setřou skvrny mezi dvojitým sklem
Hospodyňka vysvětlila, jak sundat dvířka a sklo z trouby: takhle se bez námahy setřou skvrny mezi dvojitým sklem

Sklo trouby můžete vyleštit zvenku i zevnitř, a stejně přes něj dál […]

Šedesátnice vlastníma rukama oživila zaplevelenou zahradu. Z netkané textilie a štěrku vznikla elegantní cestička
Šedesátnice vlastníma rukama oživila zaplevelenou zahradu. Z netkané textilie a štěrku vznikla elegantní cestička

Kopřivy po pás, pýr v trávníku a k plotu se dá dojít […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.