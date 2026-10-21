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Spolumajitel Bohemia Interactive Španěl vydá knihu o matematice, fyzice a hospodském rozumování

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Miliardář, investor, spolumajitel herního studia Bohemia Interactive a rovněž bloger Marek Španěl (foto) připravuje k vydání knihu Reálný průvodce imaginárním vesmírem, která částečně vychází z jeho blogerské publikační činnosti a zároveň by měla být mnohem komplexnější a ambicióznější - zabývat by se měla zákonitostmi a souvztažností ve vesmíru, matematice a fyzice.
Spolumajitel Bohemia Interactive Španěl vydá knihu o matematice, fyzice a hospodském rozumování

Spolumajitel Bohemia Interactive Španěl vydá knihu o matematice, fyzice a hospodském rozumování

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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