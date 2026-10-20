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Silikagel: chrání před vlhkostí, využijte ho při skladování semínek

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Dennívýzva
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Pokud si během léta a podzimu sbíráte semena vlastních květin, bylinek či zeleniny, určitě chcete, aby vám vydržela co nejdéle. A právě příliš velká vlhkost je jedním z největších nepřátel při skladování semínek. Zde můžete použít silikagel – drobné kuličky, které fungují jako malá houba sající vzdušnou vlhkost. S jeho pomocí tedy ochráníte jakákoli semínka před případnými hnilobami, plísněmi a dalšími problémy, které souvisí s vlhkostí.
silikagel, pohlcovač vlhkosti, oxidace šperků, vlhkost v domácnosti, desikant

silikagel, pohlcovač vlhkosti, oxidace šperků, vlhkost v domácnosti, desikant

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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