Silikagel: chrání před vlhkostí, využijte ho při skladování semínek

Pokud si během léta a podzimu sbíráte semena vlastních květin, bylinek či zeleniny, určitě chcete, aby vám vydržela co nejdéle. A právě příliš velká vlhkost je jedním z největších nepřátel při skladování semínek. Zde můžete použít silikagel – drobné kuličky, které fungují jako malá houba sající vzdušnou vlhkost. S jeho pomocí tedy ochráníte jakákoli semínka před případnými hnilobami, plísněmi a dalšími problémy, které souvisí s vlhkostí.
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...