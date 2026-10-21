Ze zakázaného textu nezapomenutelný hit: Píseň Pojď stoupat jako dým Pavla Bobka měla původně mnohem odvážnější řádky

Pojď stoupat jak dým patří k nejznámějším nahrávkám Pavla Bobka. Jen málokdo ale tuší, že její původní předloha byla mnohem odvážnější.
Písnička Pojď stoupat jak dým patří k těm nahrávkám, které v českém prostředí tak nějak prosákly do společné paměti. Zná ji víc generací, často i lidé, kteří netuší, odkud se vlastně vzala. A její pozadí je přitom zajímavější, než by se podle klidného refrénu zdálo, což bychom na In-Lifestyle rádi připomenuli. Bobkův civilní hlas a obrazný text Vladimíra Poštulky zakryly původní píseň, s níž by v Československu poloviny sedmdesátých let nejspíš nastal problém hned u schvalování.
Americký originál mluvil otevřeněji
Skladba vyšla na albu Veď mě dál, cesto má v roce 1975. Český text k ní napsal Vladimír Poštulka. Předlohou byla píseň Don’t Bogart Me od skupiny Fraternity of Man. Tady se nenápadná česká balada dostává do trochu jiného světla. Originál nebyl o neurčitém zasnění, o toulání v oblacích ani o romantickém úniku. Web
SongFacts vysvětluje, že byl o kouření marihuany.
Pavel Bobek chtěl v české verzi původní význam zachovat. V normalizačních poměrech to ale nešlo vyřešit prostým překladem. Takový text by narazil. Poštulka proto zvolil postranní cestu: nechal v písni dým, dýmku, výšku a pocit krátkého odpoutání od pozemských starostí. Význam se úplně neztratil, jen byl schovaný za formulacemi, které se daly chápat i docela nevinně.
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Na celé historii je asi nejpozoruhodnější, jak hladce skladba proklouzla prostředím, které si podobných narážek umělo všímat. V sedmdesátých letech nestačilo napsat povedenou písničku. Text musel projít kontrolou a nesměl vypadat podezřele. Zde podle webu
Headliner pomohl i televizní klip stylizovaný do časů Rakouska-Uherska. Bobek s Jitkou Molavcovou v něm vyrážejí na horskou túru. Obraz tak diváka vede bezpečně jinam, než kam by ho mohly zavést skryté významy textu.
To „maskování“ zabralo. Píseň působila jako neškodná lyrická věc a drogový podtext zůstal stranou. Později se kolem ní ale začalo mluvit o jiném, docela kuriózním významu. Někteří posluchači si ji nespojovali s marihuanou, ale s pohřbem. V rozhlase měla být údajně stahována ve dnech, kdy zemřela významná osobnost. Stoupající dým totiž některým připomínal krematorium.
Proč nestárne jako běžný dobový hit
Text zůstává dostatečně otevřený, aby si do něj každý dosadil něco svého, zároveň ale nestojí jen na neurčitém oparu. Má pevnou melodii, snadno zapamatovatelný refrén a atmosféru, kterou si člověk vybaví po několika taktech. I proto se píseň později vracela na výběrové desky a v diskografických přehledech se objevuje mezi známými Bobkovými nahrávkami.
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Na její popularitě je pořád zajímavé, jak rozdílně ji lidé vnímají. Jeden v ní cítí nostalgii, jiný lehkost a svobodu, další spíš smutek. A jen část publika ví, že na začátku byla americká písnička s mnohem konkrétnějším námětem. Pojď stoupat jak dým tak patří k nejchytřeji převedeným českým textům své doby. Drží ji melodie, Bobkův nenucený projev a Poštulkova schopnost obejít tehdejší mantinely tak, aby z původního významu něco podstatného přece jen zůstalo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Ze zakázaného textu nezapomenutelný hit: Píseň Pojď stoupat jako dým Pavla Bobka měla původně odvážnější řádky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.