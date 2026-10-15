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Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

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Míra s Michalem si vzali pod lupu nejnovější generaci zařízení od Applu. V dnešním díle podrobně rozebírají své první dojmy z iPhonu 18 Pro a...
Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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