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Dagmar Honsová prozradila, kdy zaprší a jaká nás čeká zima. Její předpověď Čechy nepotěší

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Dennívýzva
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Výhled na další dny nevypadá vůbec lichotivě. Zatímco v okolních zemích prší, Česká republika zůstala v jakémsi suchém údolí. Dagmar Honsová pro Nespechej.cz prozradila, co se v současné chvíli s počasím děje. Zároveň naznačila, jaká nejspíš bude letošní zima.
Dagmar Honsová prozradila, kdy zaprší a jaká nás čeká zima. Její předpověď Čechy nepotěší

Dagmar Honsová prozradila, kdy zaprší a jaká nás čeká zima. Její předpověď Čechy nepotěší

Zdroj: encierro/ Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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