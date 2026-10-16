Dagmar Honsová prozradila, kdy zaprší a jaká nás čeká zima. Její předpověď Čechy nepotěší

Říjnové počasí zatím neoplývá teplotními extrémy. Naštěstí se nám vyhýbají třicítky, které udeří na západní a jižní část Evropy, ale čekat nemůžeme ani extrémní deště. Podle některých modelů je přitom zřejmé, že letošní dešťový deficit již nejspíš počasí nedožene.
Dlouhodobé modely: Máme čekat déšť?
Ptáte se, jestli je alespoň v dlouhodobých modelech počasí vidět delší dešťová epizoda? Dagmar Honsová odpovídá:
Není. Se srážkami u nás to bude nejméně do konce října vypadat bídně.
Převládat bude suché počasí pod vlivy vysoké oblasti vysokého tlaku vzduchu.
Víkend s náznaky podzimu
V předpovědích je alespoň oblačný víkend, spadne nějaký déšť?
Nyní o víkendu přes naše území přejde nevýrazná studená fronta, ta ale přinese maximálně srážkové úhrny do 6 mm.
Rozhodně nás ale čeká zatažená obloha, hlavně v sobotu. V neděli se již začne studená fronta výrazněji rozpadat. Letošní sucho je neobvyklé, ale rozhodně jsme ho v historii už několikrát zažili, jak Dagmar Honsová připomíná.
Bude se opakovat známý model
Stačí jít v historii jen do roku 2015. Některé meteorologické jevy a dlouhodobé vlivy byly velmi podobné.
Letošní sucho a charakter počasí je podobný roku 2015, tehdy sucho přetrvávalo také do konce října, pak už byly měsíce na srážky bohaté. Také tenkrát bylo výrazné El Niño,
vysvětluje meteoroložka. Právě El Niño výrazně otepluje povrchové vody v centrální a východní části rovníkového Tichého oceánu, přičemž letos dosáhla odchylka až 3,4 °C. Tento jev bude nadále zesilovat a maxima dosáhne v listopadu a prosinci. Zatímco v Severní Americe nebo Austrálii je možno poměrně dobře předpovědět vliv počasí, vliv na střední část Evropy je kolísavý, jsme totiž na samém konci atmosférických vazeb. Na naše počasí mají vliv i jiné vzorce. U dlouhodobých předpovědí je třeba počítat s odchylkami, ale některé podobnosti se tu rýsují. Lze tedy očekávat podobnou zimu jako v roce 2015. Zima byla tehdy teplejší, ale více deštivá. V nižších polohách téměř nesněžilo, což jen zvýraznilo i celkově velmi suchý rok.
Letošní zima bude deštivá a vlhká
Dagmar Honsová vysvětluje, že i nyní sezónní výhledy počítají s deštivou zimou.
Tak snad to bude se srážkami lepší,
uzavírá. Listopad by měl podle prozatímních předpovědí být spíše deštivý a vlhký, s brzkým nástupem mrazů se nepočítá. Říjen tak nejspíš stále bude teplý a srážkově výrazně podprůměrný, ale listopad může být pravým opakem.
Zdroje článku: facebook.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková