Prsten s datem spotřeby: Samsung Galaxy Ring v ceně 12 000 Kč nejde opravit a baterie vydrží zhruba dva roky

Prsten s datem spotřeby: Samsung Galaxy Ring v ceně 12 000 Kč nejde opravit a baterie vydrží zhruba dva rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prsten s datem spotřeby: Samsung Galaxy Ring v ceně 12 000 Kč nejde opravit a baterie vydrží zhruba dva rokyZdroj: Foto: Miyako Fujimiya - licence CC BY 4.0
Článek byl publikován 16.10.2026 11:33
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