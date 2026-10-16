V sáčku místa dost, vysavač přesto protestuje. Jemný prach může ucpat póry

Vysavač hlásí plný sáček, ale uvnitř skoro nic není. Jemný prach včetně mouky může ucpat jeho póry dřív, než se zaplní. Stejné hlášení však umí vyvolat i ucpaná hadice. Rozhoduje kontrola podle návodu a to, po kterém zásahu se stav změní.
Otevřete víko vysavače a sáček vypadá na další týdny úklidu. Jenže indikátor žádá výměnu a vysavač hůř saje. Pohled dovnitř v takové chvíli nestačí: volné místo pro nečistoty ještě neznamená, že vzduch dobře prochází materiálem sáčku.
Mouka může ucpat póry téměř prázdného sáčku
Miele vysvětluje princip indikátoru na směsném domácím prachu. Když místo obvyklé směsi nečistot vysajete jemný prach, například mouku, sádru nebo prach z vrtání, póry se mohou rychle zanést. Indikátor potom ukáže plno, přestože sáček objemově plný není. Výrobce v takovém případě doporučuje jeho výměnu.
Rozpor je tedy jen zdánlivý. Sáček může mít dost místa a současně klást proudícímu vzduchu příliš velký odpor. Z údaje o jeho kapacitě nelze vypočítat, kolik mouky ještě zvládne. Návod žádnou bezpečnou dávku pro takový úklid nestanovuje.
Mouka patří k jemnému prachu, který podle Miele dokáže rychle ucpat póry sáčku. Indikátor pak může ukázat plno, i když v sáčku zbývá místo.
Oliwier Brzezinski /
Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Indikátor kontrolujte za podmínek předepsaných výrobcem
Než koupíte nový sáček, ověřte, jak se má indikátor vašeho přístroje odečítat.
Český návod Miele pro typ HS15 na straně 19 předepisuje přepínatelnou podlahovou hubici, nejvyšší sací výkon a hubici zvednutou kousek nad podlahu. Pro tento typ je rozhodující zcela vyplněné červené pole indikátoru.
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To není univerzální pokyn zapnout každý vysavač na maximum.
Philips u svých popsaných modelů, například XD8121/10, uvádí i hlášení vyvolané nevhodným nastavením výkonu pro danou podlahu. Zkouška se zvednutou hubicí a běžné vysávání koberce jsou odlišné situace. Nastavení proto přebírejte z návodu svého modelu. Postup kontroly indikátoru se řídí návodem konkrétního modelu. Fotografie zachycuje vysavače Miele na veletrhu IFA v roce 2018.
Matti Blume /
Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Ucpaná hadice může vyvolat stejné hlášení
Podle Miele i Philips může být překážka také v hubici, trubici nebo hadici. Než sací cestu rozpojíte nebo otevřete prostor sáčku, vysavač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Prohlédněte jednotlivé díly a případný zachycený předmět odstraňte postupem uvedeným v návodu.
Chcete-li poznat příčinu, pomůže měnit po jedné věci. Po odstranění překážky přístroj kompletně sestavte a zopakujte stejnou předepsanou kontrolu. Pokud rovnou vyměníte sáček i filtr a vyčistíte hadici, můžete obnovit sání, ale už nezjistíte, který zásah pomohl.
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Ze srovnání návodů plyne praktické rozlišení podle výsledku jednotlivých kroků:
Hlášení zmizí po odstranění předmětu ze sací cesty: odstraněná překážka se na hlášení podílela. Sáček přitom může být také částečně zanesený. Pomůže až správně nasazený nový sáček: problém souvisel s původním sáčkem nebo jeho usazením. Pokud jste předtím vysávali jemný prach, zanesené póry jsou možné vysvětlení. Samotná výměna ale neurčí, jaká nečistota je ucpala. Hlášení přetrvává: ještě to samo o sobě nedokazuje poruchu indikátoru. Zbývá zkontrolovat předepsanou údržbu filtrů; při neúspěchu patří přístroj do servisu.
Jde o vodítko pro rozlišení příčin, ne o domácí měření ani určení vadného dílu. Zkoušky provádějte vždy se sáčkem a všemi předepsanými filtry na místě.
Filtr nemyjte jen proto, že vysavač špatně saje
Miele mezi příčinami poklesu výkonu uvádí také zanesený ochranný filtr motoru a výstupní vzduchový filtr. Omyvatelnost a způsob údržby ověřte pro konkrétní díl. Jednorázový sáček nevysypávejte pro další použití. U filtrů, které výrobce dovoluje umýt, navíc záleží na úplném vyschnutí; tomu se věnuje náš článek o čištění a sušení filtru vysavače.
Pro příště se vyplatí zkontrolovat určení přístroje ještě před úklidem po vrtání. Miele u typu HS15 výslovně uvádí, že není vhodný pro provoz na stavbách. Vysvětlení zanesených pórů není doporučením používat domácí vysavač na stavební prach.