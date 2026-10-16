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Šťavnaté jihočeské karbanátky s máslovými brambůrky a svěžím salátkem

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Období obědů na zahradě mám ze všeho nejradši. Když je venku teplo a nikomu se nechce stát půl dne u sporáku, dělám tyhle jihočeské karbanátky s majoránkou, česnekem a cibulkou, k tomu nové brambory s máslem a hrst svěžího salátu. Je to poctivý oběd, který zasytí, ale díky lehké příloze nepůsobí těžce.
Obrázek k receptu s názvem Co vařit v horku? Karbanátky s brambůrky a salátkem bodují i na zahrádce

Obrázek k receptu s názvem Co vařit v horku? Karbanátky s brambůrky a salátkem bodují i na zahrádce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Co vařit v horku? Karbanátky s brambůrky a salátkem bodují i na zahrádce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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