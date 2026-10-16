Šťavnaté jihočeské karbanátky s máslovými brambůrky a svěžím salátkem

Letní oběd venku, nejlépe někde ve stínu a s klidným stolem po ruce, mám pořád za jeden z nejhezčích způsobů jídla. I obyčejné suroviny dokážou udělat hodně parády, když se s nimi zachází trochu pečlivě a bez spěchu. A když talíř vypadá hezky, člověk po něm sáhne s větší chutí, to se v kuchyni potvrzuje pořád dokola. Dnešní jídlo je přesně z téhle kategorie: karbanátky, k nim nové brambory s máslem a miska čerstvého salátu. Poctivý oběd, který zasytí, ale díky lehčí příloze nenechá člověka po jídle sedět těžce u stolu.
Na tomhle obědě se mi líbí jedna
praktická věc. Nemusí se vážit a plánovat úplně každá maličkost. Použije se, co zrovna je. K jednou přijde pažitka, podruhé petrželka, salát se poskládá podle záhonu nebo podle toho, co ještě čeká v lednici. U karbanátků se ale moc neodchyluji. bramborám Majoránka, česnek a sádlo jim dají tu známou domácí chuť, kvůli které se k nim člověk vrací bez velkého vymýšlení.
Můj tip zní: Pokud mají karbanátky zůstat šťavnaté i uprostřed, nedělejte z nich obří placky. Lepší jsou menší a trochu vyšší kousky. Na pánvi se rychle zatáhnou, neproschnou tak snadno a na talíři působí i úhledněji. Recept na poctivé jihočeské karbanátky s bramborami a salátkem
Doba přípravy: 35 minut Doba smažení a dovaření: 20 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: přibližně 55 minut Ingredience pro přípravu Jihočeské karbanátky 600 g mletého vepřového masa 2 ks domácích vajec 1 ks střední cibule 3 stroužky česneku 2 lžíce sušené majoránky 5 lžic strouhanky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 4 lžíce hladké mouky na obalení 4 lžíce sádla na smažení Brambory 800 g nových nebo raných brambor 1 lžička kmínu 1 lžička soli 40 g másla 2 lžíce nasekaných bylinek, ideálně pažitky nebo petrželky Lehký salátek a příloha 1 malá hlávka salátu nebo hrst míchaných listů 1 ks okurky 2 lžíce bílého jogurtu nebo zakysané smetany 1 lžička citronové šťávy špetka soli 4 ks kyselé okurky 4 lžíce tatarské omáčky nebo coleslawu podle chuti Postup přípravy jihočeských karbanátků
1. Začněte
bramborami. Dobře je omyjte, větší kusy překrojte a vložte do osolené vody. Přidejte kmín a vařte zhruba 15 až 20 minut, podle velikosti, dokud nezměknou.
2. Zatímco se brambory vaří, připravte směs na
karbanátky. Do větší mísy dejte mleté maso, vejce, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, majoránku, sůl, pepř a strouhanku.
3. Směs pořádně propracujte. Rukou to jde nejlépe, i když vařečka samozřejmě také pomůže. Pokud je hmota řídká, dosypte trochu
strouhanky. Když naopak působí příliš tuze, nechte ji pár minut stát. Cibule pustí trochu šťávy a směs povolí. Tvarujte menší karbanátky
4. Mně se osvědčila velikost někde mezi klasickým karbanátkem a drobnou mini verzí. Rychleji se prosmaží a při obědě venku se jedí pohodlněji než velké placky přes půl talíře.
5. Každý kousek lehce obalte v
hladké mouce. Silná vrstva není potřeba, stačí tenký poprašek. Povrch se díky tomu pěkně zatáhne a šťáva zůstane lépe uvnitř.
6. Na pánvi rozehřejte
sádlo a karbanátky smažte na středním plameni dozlatova. Z každé strany počítejte asi 4 až 5 minut, podle velikosti. Hotové kousky dejte na chvíli na papírovou utěrku. Foto: Cooky.cz, Karbanátky smažte na sádle na středním plameni dozlatova.
7. Uvařené
brambory slijte a nechte je krátce odpařit. Ještě horké je promíchejte s rozpuštěným máslem a nakonec posypte nasekanými bylinkami. Foto: Cooky.cz, Připravte si oblíbený salát a domácí tatarku.
8. Připravte
salátek. Omyté listy natrhejte do mísy, přidejte okurku nakrájenou na kolečka nebo půlměsíčky, vmíchejte jogurt či zakysanou smetanu, zakápněte citronovou šťávou a lehce osolte.
9. Na talíře rozdělte
karbanátky, máslové brambory a porci salátu. Přidejte kyselou okurku, případně trochu tatarky nebo coleslawu. Nejlepší jsou hned po usmažení, dokud mají křupavý povrch a brambory ještě voní máslem. Foto: Cooky.cz, Jídlo je úplně nejlepší ihned čerstvé. Ještě pár rad na závěr ke karbanátkům, bramborám a salátku Nové brambory není v létě nutné loupat úplně dočista. Stačí je dobře vydrhnout. Tenká slupka má příjemnou chuť a k tomuhle jídlu se hodí. Do salátu můžete přidat i pár ředkviček nebo jarní cibulku. Talíř bude barevnější a chuť o něco svěžejší. Karbanátky se dají připravit i úplně malé, skoro jako jednohubky. Hodí se to pro děti nebo tehdy, když chcete dát větší mísu doprostřed stolu. Když jeden dva karbanátky zbydou, druhý den je dávám studené s chlebem, okurkou a trochou hořčice. Na rychlou svačinu na zahradě to stačí bohatě a sporák může zůstat vypnutý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková