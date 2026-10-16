Ronaldo dostal od federace trest a jeho sestra přilila olej do ohně. Promluvila o zradě a slepé uličce

Ve středu 14. října v půl sedmé večer se v lisabonském knihkupectví Livraria Buchholz křtily paměti Manuela Pinta Coelha. Mezi hosty byl i Jorge Jesus, trenér portugalské reprezentace, a Elma Aveiro, starší sestra Cristiana Ronalda. Jesus novinářům nic neřekl. Elma promluvila a podle deníku A Bola řekla dost na to, aby zpochybnila všechno, co federace posledních čtrnáct dní budovala. Bratr je podle ní s návratem do národního týmu „spíš na ne než na ano“. On i trenér jsou podle ní „zranění“ a situace mezi nimi „stojí na místě“. Pak přišla nejostřejší věta: „Když jsme zrazeni, je návrat k normálu komplikovaný.“ Jméno Jorgeho Jesuse přitom nevyslovila. Kontext je ale jednoznačný. Slovo zrada je rodinný překlad toho, co Ronaldo sám o týden dřív nazval porušením důvěry.
Dva týdny, tři data
Kauza má jasnou časovou osu a vyplatí se ji držet, protože se v ní snadno ztratí rozdíl mezi emocí a procesem.
- 27. září, Oslo. Portugalsko vyhrává v Lize národů v Norsku 2:1. Ronaldo celý zápas prosedí na lavičce a po závěrečném hvizdu nejde ani poděkovat fanouškům.
- 30. září, Kodaň. Den před zápasem s Dánskem kapitán po sporu s Jesusem opouští reprezentační sraz.
- 9. a 10. října. Disciplinární rada portugalské federace (FPF) zahajuje řízení, předává ho vyšetřovací komisi a ukládá Ronaldovi takzvanou neautomatickou preventivní suspendaci.
- 14. října, Lisabon. Elma Aveiro mluví na křtu knihy.
Mezi prvním a posledním datem uběhlo sedmnáct dní. Za tu dobu se z lavičkové epizody stala institucionální kauza a z ní znovu rodinná záležitost.
Dva sliby, které podle Ronalda padly
Ronaldo na Instagramu 7. října zveřejnil dlouhé prohlášení. Podle přepisu Sky Sports v něm popisuje dva nedodržené sliby.
První se týká Osla. Zápas v Norsku podle něj původně vůbec neměl být součástí jeho individuálního plánu. V den utkání mu ale Jesus měl říct, ať se připraví na třicet minut. Ronaldo souhlasil a od poločasu se rozcvičoval. Do hry nešel.
Druhý slib je vážnější, protože už nejde o taktiku. Po zápase měla proběhnout soukromá schůzka, po které měl trenér podle Ronalda veřejně vysvětlit osm bodů: že kapitán o minuty nežádal, že plán navrhl sám Jesus, že rozcvičit hráče a neposlat ho na hřiště byla chyba a že ho trenér v reprezentaci chce. Následná tisková konference tomu podle Ronalda neodpovídala. Průběh schůzky známe jen z jeho verze, druhá strana ho nepotvrdila.
Jesus mluvil jinak. Už den po Oslu tvrdil, že s Ronaldem na posledních třicet minut skutečně počítal, ale zápas si to nežádal. Gonçalo Ramos podle něj hrál dobře, dal gól a další mu sudí neuznal. O zranění nešlo, Ronaldo byl připravený. Jesus tedy mluví o trenérském rozhodnutí, Ronaldo o slibu. Tady spor uvízl.
Ronaldo navíc v prohlášení zmínil detail, který celé kauze dodává hořkou ironii. Prezident FPF Pedro Proença se ho prý před jmenováním nového trenéra ptal na názor na Jesuse. Ronaldo odpověděl, že by to byla správná volba.
Co říká disciplinární řád
Kauzu je snadné zjednodušit na „uražený Ronaldo dostal trest“. Federace ho ale netrestá za pocity ani za to, co napsal na Instagramu. Řízení se týká konkrétního skutku, totiž opuštění reprezentační aktivity, na který pamatuje článek 160 disciplinárního řádu.
Podle výkladu právníka Gonçala Almeidy, kterého citovala A Bola, hrozí za neodůvodněné opuštění srazu:
|Sankce
|Rozsah
|Suspendace
|1 až 6 měsíců
|Pokuta
|přibližně 12 500 až 25 000 Kč
|Při úplném přiznání (teoreticky)
|hranice sníženy na polovinu, minimum 15 dní a zhruba 6 300 Kč
Pokuta je pro hráče Ronaldova formátu symbolická. Rozhoduje délka suspendace. Konečný verdikt zatím neexistuje. Podle komuniké disciplinární rady, které zveřejnila A Bola, běží řízení v urgentním režimu, do konce vyšetřování je ale neveřejné.
Možnost přiznání přitom není jen teoretická. Ronaldo v prohlášení přijal odpovědnost za odchod, omluvil se spoluhráčům i fanouškům a napsal, že trest má přijít bez polehčujících okolností. Neobvyklý tah. Kapitán se zároveň přiznává a odmítá slevu.
Proč Elmina slova bolí právě teď
Načasování je pro federaci nepříjemné. Ronaldo ve svém prohlášení sice trenéra ostře kritizoval, ale nechal otevřené dveře: pokud bude fyzicky v pořádku a odpyká si případný trest, chce být reprezentaci znovu k dispozici. Proença podle agentury Reuters mluvil o společném přání všech stran dostat kapitána zpátky a zdůrazňoval, že disciplinární orgány rozhodují samostatně.
Federace tak jedná na dvou úrovních zároveň. Disciplinární orgány nechávají běžet suspendaci, vedení posílá smířlivé signály. Obě linie kreslily stejný obraz: trest, odpykání, návrat.
Elma Aveiro do toho vložila opačný signál, a to v místnosti, kde stál Jesus. Jako sestra nemluví za bratra oficiálně, a to dává jejím slovům zvláštní váhu. Nejde o tiskové prohlášení, které by někdo pečlivě formuloval. Jde o pohled z rodiny. Podle nás je proto výbušnější než cokoli, co zatím řekl sám Ronaldo.
Spor se přitom netýká minut. Ronaldo v prohlášení výslovně odmítl, aby jeho reprezentační kariéra skončila rozlučkovým zápasem, a spojil národní tým se soutěžením. Prozradil také, že po mistrovství světa 2026 měl připravený dopis s definitivním koncem a pokračovat ho přemluvil až Proença na zpáteční cestě z USA. Podle nás z toho plyne jediná otázka: má být Ronaldo v reprezentaci dál aktivním lídrem, nebo legendou, kterou trenér šetří a federace jednou důstojně vyprovodí? Jesus v Oslu odpověděl lavičkou. Ronaldo odpověděl odchodem.
Tým, který zatím vyhrává i bez kapitána
Sportovní realita oslabuje Ronaldovu vyjednávací pozici. Bez něj Portugalsko vyhrálo v Dánsku 4:2 a doma porazilo Norsko 2:1. Podle statistik UEFA má po čtyřech zápasech skupiny čtyři výhry a skóre 9:4. V kádru jsou Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição i Fábio Silva. Nenahraditelnost, na které Ronaldo stavěl roky, už v útoku neplatí.
Symbolicky je to jinak. Ronaldo má podle Sky Sports 146 gólů ve 234 reprezentačních startech a pořád je pro kabinu i fanoušky měřítkem. Kapitánská páska se nepředává jako dres po zápase.
Podobnou situaci Portugalsko zažilo už na mistrovství světa 2022. Fernando Santos tehdy veřejně kritizoval Ronaldovu reakci na střídání proti Jižní Koreji, v osmifinále proti Švýcarsku ho nechal na lavičce a Ramos místo něj dal hattrick při výhře 6:1. Federace tehdy podle BBC popírala zprávy, že Ronaldo hrozil odchodem ze soustředění. Rozdíl oproti dnešku je zásadní: tentokrát odešel doopravdy a federace na to reagovala disciplinárním řízením.
Bližší obdobou je kamerunský brankář André Onana, kterého reprezentace na stejném turnaji suspendovala a poslala domů po sporu s trenérem Rigobertem Songem. I tam se spor lámal na pravidle, že jednotlivec nestojí nad týmem. Onana ale nebyl rekordmanem své země a jeho kariéra nebyla v závěrečné fázi.
Další zápas Portugalsko hraje 14. listopadu doma s Dánskem, o tři dny později ve Walesu, jak ukazuje rozpis UEFA. Pokud by řízení skončilo rychle a trest by započítal už běžící preventivní suspendaci, listopadový návrat vyloučený není. Pokud by trest směřoval k měsícům, kapitán bude chybět.
Zhruba za měsíc se v Lisabonu bude hrát s Dánskem, tedy se soupeřem, před zápasem s nímž Ronaldo sraz opustil. Jesus bude stát u lavičky. Zda na ní bude sedět i Ronaldo, nezáleží jen na disciplinární komisi, ale také na tom, jestli si dva zranění muži dokážou znovu věřit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner