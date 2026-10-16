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Love Island rozdělil soutěžící na dva tábory. Večer přišla zpráva, která zpochybnila Matúšovy úmysly

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Ve 34. epizodě reality show Love Island si Ondřej s Amélií poprvé vyznali lásku. Vztahy ve vile naopak narušilo podezření, že Matúš své city pouze předstírá.
Love Island - epizoda 34

Love Island - epizoda 34

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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