Love Island rozdělil soutěžící na dva tábory. Večer přišla zpráva, která zpochybnila Matúšovy úmysly

Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 34, FOTO: distr. TV Nova
Ve vile Love Islandu doznívají emoce po vypjatém večeru a soutěžící se rozdělili na dva tábory. Ondřej s Amélií prožili první společné rande a vyznali si lásku, Matúš s Naty naopak řešili napjaté vztahy s Viki a Honzou. Večerní čtení komentářů navíc přineslo vážné podezření z obcházení pravidel. Následky odhalení u ohniště
Dozvuky z promítání videí rozdělily obyvatele vily. Zveřejněné záběry odhalily, že Matúš s Naty vážně uvažovali o vyřazení Viki a Honzy. Matúš následně potvrdil, že kdyby dostal u ohniště víc času na rozmyšlenou, dvojici by skutečně poslal domů. Honza reagoval velkým zklamáním a Matúše i Naty označil za nedůvěryhodné hráče. Vzájemné antipatie zašly tak daleko, že si ani jeden z párů nedokáže představit společné setkávání po opuštění televizní show.
Naty se během dne pokusila vztahy urovnat a iniciovala rozhovor s Viki. Dohodly se, že za spory udělají tečku a zkusí vedle sebe fungovat na neutrální vlně. Honza ovšem na svém postoji setrval a zopakoval, že přetvářku odmítá.
Spory obou párů rezonovaly i u ostatních. Amélie si postěžovala, že se Naty nad ostatní povyšuje kvůli svému věku. Pepe a Julie se shodli, že Naty s Matúšem myslí především na vlastní pohodlí a nesnesou případnou kritiku.
Plány do budoucna a skrytá minulost
Ondřej a Amélie vyrazili na své první samostatné rande do přístavu. U společného oběda mluvili o fungování po návratu domů a Ondřej se svěřil se záměrem uspořádat dobročinnou sbírku pro kamaráda trpícího nemocí ALS. Během schůzky si dvojice poprvé řekla, že se miluje. Zamilovanost neskrývali ani po návratu do vily. Ondřej před ostatními přiznal, že k žádné ženě v minulosti tak silné city nechoval. Jedinou chybu vidí Amélie v jeho nepořádnosti. Muži ve vile mu mezitím tajně vyklidili skříň, aby ho donutili k úklidu.
Do osobních témat se ponořili také Pepe s Julií. Julie se svěřila, že během dovolené se svým bývalým partnerem zašla na drink s jiným mužem. Pepe zpočátku neskrýval překvapení, ale její upřímnost nakonec ocenil. S bývalým partnerem Julie, Demim, si Pepe podal ruku a situaci si v klidu vyjasnili.
Zpráva od diváků směřuje k Matúšovi
Večerní program narušila hra s komentáři od diváků. Nejvýraznější moment přišel s přečtením zprávy, která zmiňovala Kiku z předchozího ročníku show. Jeden z letošních účastníků se jí měl před odletem vyptávat, zda lze romantický vztah před kamerami pouze hrát. Většina soutěžících se shodla, že informace před soutěží sbíral Matúš.
34. epizodu show Love Island vysílá stanice Nova FUN 16. října večer. Předplatitelé platformy Oneplay k ní mají přístup již nyní.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).