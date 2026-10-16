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Osvědčená tvarohová bábovka s rozinkami a pistáciemi: Vyzkoušejte náš recept s postupem krok za krokem

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Tvarohová bábovka je jeden z těch receptů, které mě vždycky dostanou. Vláčná, voňavá a tak trochu nostalgická, přesně taková, jakou ji mám ráda. Tento recept se sněhem z bílků a třtinovým cukrem je poctivý základ, který si pak každý může přizpůsobit podle chuti.
Fotografie k tvarohové bábovce

Fotografie k tvarohové bábovce

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa nedělního stolu: Tvarohová bábovka s jemnou střídkou a zlatavou kůrkou, která se rozplývá na jazyku
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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