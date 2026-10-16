Osvědčená tvarohová bábovka s rozinkami a pistáciemi: Vyzkoušejte náš recept s postupem krok za krokem

patří u nás doma k receptům, které se vytahují ze šuplíku skoro samy. Když má dorazit návštěva, když v lednici zůstane tvaroh, nebo prostě v sobotu odpoledne ke kávě. Tvarohová bábovka První pečení bez babičky za zády si pamatuju docela přesně. Jinak mi stála skoro u lokte, hlídala metličku a u každého druhého kroku měla připomínku. Tehdy to ale dopadlo líp, než jsem čekala. Bábovka vyšla vláčná, trochu nadýchaná, nahoře hezky zlatá. Od té doby ji peču právě takhle: se sněhem z bílků, třtinovým cukrem a lžící . Té je málo, ale v těstě je znát. rumu
Na téhle bábovce mě pořád baví, že se těsto rozdělí na dvě poloviny. Do jedné přijdou
, do druhé nasekané rozinky pistáciové ledové kaštany. Žádná velká cukrařina, ale po rozkrojení to nevypadá obyčejně. Rozinková část je sladší, hutnější v chuti, ta s pistáciovými kaštany má svěžejší tón a občas příjemně křupne. Tvaroh zase drží vláčnost, takže bábovka není druhý den suchá, jak se to u některých máslových těst umí stát.
Můj tip zní: Bílky vyšlehejte opravdu napevno a do těsta je dejte až na samý konec. Nešlehat metlou. Vezměte stěrku, podebírejte těsto odspodu nahoru a nespěchejte. Když sníh vmícháte zbrkle nebo moc brzy, spadne a těsto ztěžkne. U téhle tvarohové bábovky dělá vzduch ve sněhu hodně, bez něj nebude tak lehká ani tak pěkně vláčná. Recept na vláčnou tvarohovou bábovku s rozinkami a ledovými kaštany
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě Základní těsto 1 a 1/4 hrnku polohrubé mouky (plus trocha na vysypání formy) 1 hrnek třtinového cukru 1/2 hrnku oleje (slunečnicového nebo řepkového) 1 tvaroh (250 g měkkého tvarohu, klidně vaničkového) 4 vejce (žloutky a bílky zvlášť) 1 prášek do pečiva 1 vanilkový cukr 1 lžíce rumu Náplň a dokončení hrst rozinek hrst pistáciových ledových kaštanů (nakrájených) olej a polohrubá mouka na vymazání a vysypání formy moučkový cukr na ozdobení (volitelné) Postup přípravy tvarohové bábovky se sněhem z bílků
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů, u horkovzduchu dejte 160 stupňů. Bábovkovou formu vymažte olejem a vysypte polohrubou moukou. U členitých forem se vyplatí projet i záhyby, protože právě tam se těsto rádo přilepí a při vyklopení pak chybí kousek vzoru.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky dejte do čisté, suché a odmaštěné mísy, i drobný zbytek tuku umí sníh pokazit. Žloutky přesuňte do větší mísy, v ní budete míchat základ těsta. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa nedělního stolu: Tvarohová bábovka s jemnou střídkou a zlatavou kůrkou, která se rozplývá na jazyku
3. Ke žloutkům přidejte
třtinový cukr a vyšlehejte je do světlejší pěny. Třtinový cukr nechá v těstě jemně karamelovou chuť, která se v troubě ještě trochu zvýrazní.
4. Do žloutkové směsi nalijte
olej a krátce promíchejte. Přidejte rum, potom tvaroh a znovu míchejte, jen aby hmota byla pokud možno hladká. Tvaroh je tady hlavně kvůli vláčnosti; díky němu bábovka tak rychle netvrdne.
5. Přisypte
prášek do pečiva, vanilkový cukr a polohrubou mouku. Vařečkou nebo stěrkou promíchejte jen do spojení. Když se těsto dlouho trápí v míse, bábovka pak může být zbytečně hutná. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa nedělního stolu: Tvarohová bábovka s jemnou střídkou a zlatavou kůrkou, která se rozplývá na jazyku
6. Z
bílků vyšlehejte pevný sníh. Začněte na nižší rychlost, pak otáčky přidejte. Hotový sníh drží tvar a při naklonění mísy se nezačne pomalu sunout ke straně. Tohle je jeden z kroků, který se nevyplatí odbýt.
7. Sníh zapracujte do těsta nadvakrát. Použijte stěrku a těsto spíš podebírejte, než míchejte dokola. Chce to trochu trpělivosti. Kdybyste sníh zašlehali, přijdete o část vzduchu, který se do bílků dostal při šlehání.
Těsto nalijte do připravené formy
8.
Jednu polovinu posypte rozinkami, druhou polovinu nakrájenými pistáciovými ledovými kaštany. Lehce je zatlačte do povrchu, aby nezůstaly jen nahoře a v troubě se nepřipálily.
9. Formu dejte do vyhřáté trouby a pečte
45 až 55 minut. Ke konci pečení zkuste špejli; když vyjde suchá, je hotovo. Povrch má být zlatavě hnědý, ne bledý, ale také ne skoro spálený.
10. Upečenou bábovku nechte ještě
15 až 20 minut ve formě. Až potom ji opatrně vyklopte na mřížku. Horká se ráda trhá, hlavně ve formách s hlubším vzorem. Po vychladnutí ji můžete lehce pocukrovat moučkovým cukrem.
VIDEO Tipy redakce: Tvaroh s vyšším obsahem tuku: Tučnější tvaroh, ideálně alespoň 10 %, udělá střídku měkčí a krémovější. Odtučněný tvaroh se použít dá, jen je dobré počítat s o něco sušším výsledkem. Tvaroh má navíc podle Healthline vysoký obsah bílkovin, ale také esenciálních živin. Rozinky předem namočte: Na 15 až 20 minut je dejte do rumu nebo do horké vody. Nabobtnají, změknou a v hotové bábovce nebudou působit vysušeně. Forma se silikonem nebo starší kovová: U starší kovové formy si dejte záležet na vymazání i v úzkých žlábcích. Na vysypání se tady hodí spíš mouka než strouhanka, protože strouhanka by změnila okraje bábovky. Silikonová forma bývá v tomhle ohledu shovívavější. Pistáciové kaštany jako alternativa: Když pistáciové ledové kaštany neseženete, vezměte nasekané vlašské ořechy nebo plátky mandlí. Chuť se posune jinam, ale bábovka zůstane zajímavá na řezu i na skus.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou