Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování Ukrajiny

Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování UkrajinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování UkrajinyZdroj: Wikimedia Commons, Falcon® Photography
Článek byl publikován 16.10.2026 12:33
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