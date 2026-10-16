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Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování Ukrajiny

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Švédsko hodlá od prosince vyslat do Polska jednotku protivzdušné obrany vyzbrojenou systémem Patriot. Chránit má logistický uzel NATO, přes který na Ukrajinu proudí vojenská i civilní pomoc. Od října už k jeho ochraně přispívají švédské stíhačky Gripen.
Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování Ukrajiny

Patriot a gripeny v Polsku. Švédsko bude chránit zásobování Ukrajiny

Zdroj: Wikimedia Commons, Falcon® Photography
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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