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Obchvat Úlibic se začne stavět ještě letos. Dopravu odvede mimo obec

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Řidiči na trase mezi Hradcem Králové a Jičínem mají před sebou další změnu. Ještě letos začne stavba dálničního obchvatu Úlibic, který odvede dopravu mimo obec a naváže na budovanou D35 od Hořic. Hotový má být v roce 2029, smlouva se stavbaři už je podepsaná.
Obchvat Úlibic se začne stavět ještě letos. Dopravu odvede mimo obec

Obchvat Úlibic se začne stavět ještě letos. Dopravu odvede mimo obec

Zdroj: dopravniinfo.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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