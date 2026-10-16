Obchvat Úlibic se začne stavět ještě letos. Dopravu odvede mimo obec

Polsko-české sdružení postaví obchvat o délce 1,6 kilometru za 1,07 miliardy korun bez DPH. Nabídka sdružení činila 75 procent předpokládané ceny. ŘSD na stavbu dostala čtyři nabídky, nejvyšší nabídnutá cena činila 1,23 miliardy korun bez DPH.
Zakázku získala polská stavební firma Budimex spolu s českou společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
"Další zakázka na dálnici D35 ukazuje, že se nám daří naše aktivity v Česku postupně rozšiřovat. Zkušenosti z úseku (D35) Džbánov - Litomyšl teď využijeme i v Úlibicích, kde nás čeká technicky náročný projekt s významem pro celé regionální dopravní napojení," uvedl člen představenstva Budimexu Cezary Lysenko. Stavba D35 mezi Džbánovem na Orlickoústecku a Litomyšlí na Svitavsku je v závěrečné fázi.
Dálniční obchvat svede dopravu východně od Úlibic a na jejich severní straně bude končit mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 vedoucí z Jičína do Nové Paky a Krkonoš. Součástí stavby bude i přeložka silnice I/16 o délce 2,2 kilometru na severním okraji Úlibic, na níž stavbaři vybudují takzvanou turbookružní křižovatku o průměru 60 metrů pro napojení dopravy od Úlibic a obcí severně od nich.
"Přestože je samotný dálniční úsek relativně krátký, z technického hlediska jde o rozsáhlou a komplexní stavbu," uvedl regionální ředitel Budimexu Petr Hrančík. Dílo zahrnuje 80 stavebních objektů, několik mostů a podchodů a čtyři protihlukové stěny o celkové délce 1,5 kilometru.
Obchvat Úlibic zakončí v hradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu. Navazující úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale chce ho vybudovat jako přeložku silnice I/35.
Dosud veškerá doprava na trase Hradec Králové - Jičín po silnici I/35 vede přes Úlibice. Řidiči přes obec s 300 obyvateli jedou v klesání a stoupání. Rychlost v obci je snížená na 40 kilometrů v hodině a na kruhovém objezdu napojující silnici I/35 na silnici I/16 se často tvoří kolony aut.
Na D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi jezdí řidiči od loňského prosince po 12 kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek od Sadové po mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové o délce 6,3 kilometru se má řidičům otevřít v prosinci. Na konci letošního dubna ŘSD zahájilo stavbu D35 z Hořic do Úlibic, cílem je uvést úsek o délce 16,3 kilometru do provozu současně s obchvatem Úlibic.
D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z 210 kilometrů hotových několik nepropojených částí. Další části ŘSD buduje. Celá D35 by podle ŘSD mohla být hotová do pěti let. Po dokončení bude severní alternativou k přetížené dálnici D1.