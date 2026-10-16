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Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. 20 let manželství plných sporů o moc

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Ve 14. století usedl na český trůn Jan Lucemburský, který tento post získal díky politickému sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Ačkoliv je dodnes připomínán jako mocný vladař, na frontě lásky se mu příliš nedařilo.
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. 20 let manželství plných sporů o moc

Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. 20 let manželství plných sporů o moc

Zdroj: Various / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:30

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