Nad Táborem bude po nocích rušno. Aeroklub chystá výcvik

Nad Táborem bude po nocích rušno. Aeroklub chystá výcvikPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nad Táborem bude po nocích rušno. Aeroklub chystá výcvikZdroj: Aeroklub Tábor
Článek byl publikován 16.10.2026 12:34
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