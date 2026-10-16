Někdo se vám hrabe v mobilu? Prozradí ho pořadí otevřených aplikací, zámek na jednu minutu pak zarazí dalšího slídila

V telefonu má dnes většina lidí konverzace, fotky, videa i přihlášení k nejrůznějším účtům. Cizí člověk u displeje proto znamená přístup téměř ke všemu. Podezření nejčastěji padá na někoho z blízkého okolí, třeba na žárlivého partnera nebo partnerku. Žádný z postupů níže nezaručuje jistotu a ne vždy zabere. Na takového slídila ale často stačí.
Stačí si zapamatovat, v jakém pořadí jste nechali aplikace
Nejjednodušší kontrola nic nestojí a nevyžaduje žádnou instalaci. Než telefon odložíte, otevřete několik aplikací po sobě a jejich pořadí si zapamatujte. Seznam spuštěných aplikací zobrazíte tahem prstu od spodního okraje displeje nahoru. Na modelech s domovským tlačítkem stačí tlačítko stisknout dvakrát.
Představte si, že jste aplikace nechali v pořadí Instagram, Facebook, Messenger, internetový prohlížeč a SMS. Když je při pozdější kontrole najdete seřazené jinak, telefon mezitím v rukou držel někdo jiný.
Vir, nebo někdo, kdo zná váš kód? Každá možnost chce jiný lék
Britský deník The Sun upozorňuje, že změněné pořadí aplikací má dvě možná vysvětlení. Buď je telefon napadený virem, a útočníci někdy dokážou převzít nad zařízením úplnou kontrolu. Nebo někdo zná váš kód obrazovky.
Na vir se obvykle nasazuje antivirový program, případně obnovení továrního nastavení. Ani reset ale nemusí stačit, protože některé viry ho přežijí. Pokud jde o prozrazený kód obrazovky, změňte ho a nově nasnímejte i otisky prstů nebo obličej. Kdo zná váš kód, mohl si totiž do telefonu přidat i vlastní biometrii.
Pořadí aplikací vám řekne, že s telefonem někdo manipuloval. Rozsah cizího používání ukáže funkce Čas u obrazovky, která eviduje, jak dlouho byl displej v provozu. Tuhle hodnotu nikdo zpětně nepřepíše, takže je z celého návodu nejspolehlivější stopou.
WhatsApp a Messenger umějí chtít heslo navíc
Řada aplikací v poslední době přidala možnost nastavit si vlastní přístupový kód. Mezi nimi jsou právě WhatsApp a Messenger. Při každém spuštění pak musíte zadat heslo nebo se ověřit biometricky. Heslo by se mělo lišit od kódu obrazovky. Kdo zná jeden, nedostane se tak automaticky i k druhému. Pohodlí při běžném používání tím trochu utrpí, autor původního návodu přesto tento krok výslovně doporučuje.
Pro aplikace, které vlastní zámek nemají, existují nástroje třetích stran. Zdroj zmiňuje dobře hodnocenou aplikaci App Lock, která zamkne prakticky cokoli v telefonu. Vyberete, které aplikace má hlídat, a nastavíte jim zámek. Při dalším spuštění bude každá z nich nejdřív chtít kód.
Jak přimět iPhone žádat kód už po minutě používání
Ještě přísnější ochranou je časový zámek pro všechny aplikace. Nastavit ho jde na iPhonu i na Androidu, podrobný postup ale máme jen pro iPhone. Nejdřív v nastavení telefonu otevřete Čas u obrazovky a zvolte Limity pro aplikace. Potom klepněte na Přidat limit a potvrďte to kódem. Nakonec vyberete aplikace, které má zámek hlídat, a limit nastavíte na jednu minutu. Podle Applu bude po jejím uplynutí potřeba zadat kód.
V přehledu uvidíte i to, kolikrát jste kterou aplikaci ten den spustili. Pokud počty neodpovídají tomu, co jste s telefonem dělali, nepoužíváte ho sami.
Kdo chce viníka rovnou přistihnout, může sáhnout po aplikacích, které vyfotí každého, kdo zadá špatný kód. Konkrétní názvy zdroj neuvádí. Slídil takovou fotku bez přístupu do telefonu nesmaže. Aplikace ji navíc může schovat pod další heslo, které znáte jen vy.