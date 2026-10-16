Tahle stará váza vypadá jako kýč od Vietnamců. Sběratelé ale po ní šílí a nabízejí 2 500 Kč/kus

Vytahovala se jen o Vánocích, o velkých svátcích a když přijela návštěva. Možná ji máte dodnes na chalupě nebo v krabici po rodičích. A možná v ní doma schováváte víc, než tušíte.
Chlouba obýváku s lučním kvítím
Řeč je o porcelánové váze značky Rosenthal s motivem lučního kvítí. Má ušlechtile bílou glazuru, plasticky tvarovaný podstavec a jemnou zlatou linku na vnitřním okraji i dole u paty. Tehdy byla pro mnohé rodiny malým luxusem. Dárek ke svatbě, k významnému výročí nebo kousek, na který se šetřilo. Dnes ji ve vitrínách našich prarodičů často přehlížíme jako obyčejnou starou dekoraci. Jenže pro sběratele je to kus poctivého evropského řemesla, který si drží stabilní hodnotu.
Bavorská manufaktura s pohnutým osudem
Porcelánka Rosenthal z bavorského města Selb se začala psát už na konci 19. století a postupně se vypracovala mezi evropskou špičku. Vázy s tímto tvarem a dekorem vznikaly v letech 1934 až 1956, tedy v mimořádně těžkém období. Zakladatel Philipp Rosenthal musel kvůli svému židovskému původu pod tlakem nacistického režimu odejít z vedení podniku. Závod v Selbu i přes všechny zkoušky udržel vysokou kvalitu a po válce v tradici pokračoval, když řízení převzal jeho syn Philip Rosenthal. Každý kousek z té doby v sobě nese kus dějin. A možná právě proto má dnes tak zvláštní kouzlo.
Jak poznáte originál? Otočte vázu dnem vzhůru
Teď přichází to nejzajímavější. Opatrně vázu otočte a podívejte se na spodní stranu. Pravý kus poznáte podle tmavě zelené podglazurní značky s korunkou a nápisem „Rosenthal Selb – Germany“. Sběratelsky cenné originály z těchto let nesou ručně tištěné zlaté číslo dekoru 38 a do střepu vtlačené číslo formy 252/4. Důležitý je i stav: zlacení by mělo být nepoškozené a glazura bez prasklin či oštípnutí.
Podle vyjádření znalce v oboru starožitného porcelánu platí:
Značka Rosenthal ze závodu v Selbu představuje významnou kapitolu evropského porcelánového průmyslu. Zelená podglazurní značka z let 1934–1956 s vtlačeným číselným kódem modelu garantuje vysokou jakost střepu i glazury. Květinový dekor lučního kvítí byl sice v minulosti masově oblíbený, ale sběratelský zájem udržuje stabilní hodnotu předmětu, pokud nedošlo k mechanickému poškození nebo opotřebení zlatých linek.
Jinými slovy: co babička opatrovala jako oko v hlavě, má opravdu cenu.
Kolik dnes stojí vzpomínka z vitríny?
Zachovalá váza Rosenthal se dnes běžně prodává za zhruba 2 500 Kč. Internetem sice občas kolují řeči, že starý porcelán je bezcenný retro kýč, ale sběratelský trh říká pravý opak.
Takže až budete příště uklízet půdu, rozebírat pozůstalost nebo jen projdete kolem babiččiny vitríny, zastavte se. Otočte vázu, najděte zelenou značku a zkontrolujte čísla na dně. Můžete ji nabídnout v online aukci, nebo si ji nechat jako rodinnou památku, která voní po neděli u babičky. A jak jste na tom vy? Stojí i u vás ve vitríně malý porcelánový poklad po prarodičích?
Zdroje článku: rosenthal.de, deutsche-biographie.de, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková