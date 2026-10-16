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James Franco jako krutý mučitel. Novinka Václava Marhoula se ukazuje v prvním traileru

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Václav Marhoul patří k tvůrcům, kteří si umějí nejen pořádně pohrát s filmovou formou, ale také pořádně překvapit. Snímek Doznání (Confession) natočil prakticky bez jakékoli pozornosti a první trailer slibuje psychologicky intenzivní podívanou.
James Franco jako krutý mučitel. Novinka Václava Marhoula se ukazuje v prvním traileru

James Franco jako krutý mučitel. Novinka Václava Marhoula se ukazuje v prvním traileru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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