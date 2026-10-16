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Vyzkoušeno přes 20 launcherů pro Android. Jeden zdarma promění jakýkoliv telefon v Pixel, a přitom nabízí více než originál

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Lawnchair Launcher vyhrál redakční test jako nejpřesvědčivější bezplatná kopie Pixel Launcheru, a v řadě funkcí jde dál než originál od Googlu.
Android launcher, Pixel telefon

Android launcher, Pixel telefon

Zdroj: Smart Launcher Team
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:18

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