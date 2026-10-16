Vyzkoušeno přes 20 launcherů pro Android. Jeden zdarma promění jakýkoliv telefon v Pixel, a přitom nabízí více než originál

V redakci Mobify jsme během posledních týdnů nainstalovali a otestovali více než dvacet launcherů pro Android. Zkoušeli jsme je na Samsungu Galaxy Z Flip7 s One UI 8 a na Pixelu 8 Pro s čistým Androidem 16. U všech jsme sledovali stejná kritéria: jak moc se vzhledem a ovládáním přibližují Pixel Launcheru, zda jsou zdarma, jak fungují gesta a jaké možnosti přizpůsobení nabízejí oproti originálnímu launcheru od Googlu. Vítěz byl jasný: open-source projekt Lawnchair, který je zdarma dostupný i v českém Google Play.
Hned na úvod je ale potřeba upřesnit jednu věc. „Proměna v Pixel“ se týká především domovské obrazovky, spodního panelu s aplikacemi, vyhledávacího pole a celkového vzhledu prostředí. Neznamená to, že se z vašeho telefonu stane skutečný Pixel nebo že získáte všechny funkce, které Google vyhrazuje svým zařízením. Váš Samsung, Xiaomi nebo Motorola ale mohou díky Lawnchair na první pohled připomínat Pixel a v některých ohledech vám nabídnout dokonce více možností přizpůsobení.
Co přesně Lawnchair umí a proč vyhrál
Lawnchair se prezentuje jako vylepšená alternativa k Pixel Launcheru a má k němu poměrně blízko. Jeho základem je projekt Launcher3, z něhož vychází řada androidových launcherů. Na domovské obrazovce si můžete nastavit vzhled inspirovaný Material You, dynamické barvy odvozené od tapety, widget At a Glance nebo jeho rozšířenou alternativu prostřednictvím Smartspaceru. Po přejetí prstem doprava se navíc můžete dostat ke kanálu Google Discover, podobně jako na telefonech Pixel, pokud si správně nastavíte potřebný doplněk.
Zatímco Google u svého launcheru sází především na jednoduchost, Lawnchair nabízí mnohem širší možnosti úprav:
- Ikony a themed icons – podpora ikonových balíčků třetích stran a balíčku Lawnicons, který sjednocuje ikony do stylu inspirovaného systémovými ikonami Googlu.
- Fonty, barvy a accent color – možnost upravit barevné ladění prostředí a další vizuální prvky podle vlastních preferencí.
- Mřížka a rozložení – nastavení počtu sloupců a řádků na domovské obrazovce i v nabídce aplikací.
- Search bar – možnost vyhledávací pole skrýt, změnit jeho vzhled nebo upravit některé jeho funkce.
- Lokální vyhledávání – vyhledávání aplikací, kontaktů, zkratek a dalších položek přímo v zařízení; rozsah dostupných výsledků závisí na verzi a nastavení.
- Smartspacer – rozšíření widgetu At a Glance, které umožňuje zobrazovat více informací a využívat další zdroje dat.
- Import záloh z Nova Launcheru – podpora importu nastavení usnadňuje přechod z konkurenčního launcheru, pokud ji vaše používaná verze Lawnchair nabízí.
To vše je k dispozici zdarma a bez reklam. Podle informací uvedených na stránce aplikace v Google Play aplikace neshromažďuje ani nesdílí uživatelská data. Je však dobré rozlišovat mezi deklarovanými zásadami ochrany soukromí a tím, co lze nezávisle ověřit.
Kde naráží na limity, a proč to není důvod ho odmítat
Představa, že Lawnchair bude fungovat stejně na každém telefonu s Androidem, má své limity. Základní instalace a nastavení launcheru jako výchozího prostředí jsou obvykle bez problémů. Komplikace mohou nastat především u navigačních gest. Samsung, Xiaomi, OnePlus i Oppo používají vlastní úpravy Androidu, které nemusí s launchery třetích stran spolupracovat tak hladce jako čistý Android. U některých modelů Xiaomi mohou být například gesta s alternativním launcherem omezená nebo nemusí fungovat správně.
Na našem Galaxy Z Flip7 jsme zaznamenali občasné zadrhnutí animací při přepínání aplikací. Právě podobné problémy mohou být u některých kombinací launcheru a systémového prostředí znát. Na Pixelu 8 Pro byl chod plynulejší, což odpovídá tomu, že čistý Android obvykle klade alternativním launcherům méně překážek. Výsledek se však může lišit podle verze systému, konkrétního sestavení Lawnchair a nastavení telefonu.
Další rozdíl se týká jednotlivých distribučních verzí aplikace. Verze z Google Play nemusí být vždy totožná s verzí dostupnou na GitHubu. Aktualizace mohou vycházet v různých termínech a některé funkce mohou mít odlišná omezení. Pokud chcete vyzkoušet nejnovější vývojové funkce, můžete se podívat na sestavení dostupná na GitHubu. Počítejte ale s tím, že vývojové verze nemusí být tak stabilní jako běžná verze z obchodu. Pro většinu uživatelů bude pohodlnější začít právě na Google Play.
Jak si stojí proti Nově a Niagarře
Nova Launcher je propracovaný nástroj pro uživatele, kteří chtějí mít nad prostředím telefonu co největší kontrolu. Nabízí například podrobné nastavení rozložení ikon, skupiny v nabídce aplikací a gesta při práci s ikonami. Jeho hlavní předností je široká přizpůsobitelnost, nikoli věrné napodobení prostředí Pixelu. Některé funkce navíc mohou být dostupné pouze v placené verzi, takže je potřeba počítat s rozdíly mezi jednotlivými edicemi.
Niagara Launcher sází na úplně jiný přístup. Místo tradiční mřížky ikon nabízí minimalistický seznam aplikací, který usnadňuje ovládání jednou rukou. Je elegantní a přehledný, ale od vzhledu Pixelu se výrazně liší. Některé pokročilé možnosti přizpůsobení a další funkce jsou navíc vyhrazené placené verzi.
Lawnchair nemusí být nejvybavenějším launcherem na trhu. Pokud ale hledáte především vzhled inspirovaný Pixelem, dostatek možností přizpůsobení a řešení, které lze používat zdarma, patří mezi nejzajímavější alternativy. Jeho hlavní výhodou je kombinace jednoduchého prostředí, otevřeného vývoje a širokých možností úprav.
Jak ho nastavit, aby telefon vypadal jako Pixel
Instalace je jednoduchá a obvykle zabere jen několik minut. Stáhněte si Lawnchair z Google Play nebo z oficiálního repozitáře na GitHubu, aplikaci otevřete a nastavte ji jako výchozí launcher. Potom doporučujeme věnovat pozornost třem věcem:
- Nainstalujte Lawnicons – bezplatný balíček ikon, který sjednotí vzhled podporovaných aplikací do stylu inspirovaného prostředím Googlu.
- Zapněte Google Discover – pokud vaše verze Lawnchair tuto možnost podporuje, povolte panel s obsahem Google Discover, který se zobrazí po přejetí prstem doprava. V některých verzích může být potřeba doplněk Lawnfeed.
- Aktivujte Smartspacer – pokud chcete rozšířit možnosti widgetu At a Glance, Smartspacer vám může nabídnout více informací o počasí, kalendáři a dalších událostech. Dostupnost jednotlivých funkcí závisí na nastavení a potřebných oprávněních.
Pozornost věnujte také spotřebě baterie. Samotný Lawnchair nemusí mít na výdrž zásadní vliv, ale některé telefony agresivně omezují aplikace běžící na pozadí. To může způsobit pomalejší načítání domovské obrazovky po odemknutí nebo jiné drobné problémy. Pokud se s nimi setkáte, zkontrolujte systémová nastavení baterie a případně pro Lawnchair upravte optimalizaci spotřeby.
Lawnchair je projekt, jehož stabilita a dostupné funkce se mohou lišit podle konkrétní verze. Před instalací vývojového sestavení se proto vyplatí zkontrolovat datum vydání, seznam změn a případně i známé chyby v repozitáři. Pokud hledáte bezplatný způsob, jak přiblížit vzhled svého telefonu prostředí Pixelu, Lawnchair rozhodně stojí za vyzkoušení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman