Na Spartě nebyl v zápasech tak výrazný, řekl Rosický o Haraslínovi. Hráč na jeho slova odpověděl jednou větou

„Pravdivé jsou na tom akorát tak fotky.“ Víc Haraslín nenapsal. Podle iSportu takto na Instagramu okomentoval článek slovenského webu Šport.sk, který převzal Rosického říjnový rozhovor pro klubový web. Sportovní ředitel Sparty v něm řekl, že slovenský křídelník „řešil Arábii celé léto“, že klub dlouho váhal, a hlavně že Sparta chtěla na křídlech jiný typ hráčů, rychlejší a silnější. Do té doby se o Haraslínově odchodu mluvilo hlavně jako o penězích a rodině. Teď poprvé zazněla i sportovní logika. A právě ta se týká hráče, který ještě v létě nosil kapitánskou pásku a byl tváří dvou mistrovských sezon.
Co Rosický skutečně řekl
Primárním zdrojem je rozhovor Nikdo není spokojený na webu Sparty. Rosický v něm nemluví o tom, že by se klub hráče „zbavil“. Popisuje kombinaci tří věcí. Haraslín podle něj Saúdskou Arábii řešil už před začátkem letní přípravy. Nabídku z hráčova pohledu chápe, protože mohla výrazně zabezpečit rodinu. A Sparta zvažovala, zda přestup vůbec pustit.
Pak přišla pasáž, kterou slovenská média vytáhla do popředí. Sparta podle Rosického už od jara chtěla na křídlech víc rychlosti. Haraslín „ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali“, i když „pořád měl velkou platnost“. V debatách s trenérem Brianem Priskem o Evropě a velkých ligových zápasech se prý shodli, že do křídelních pozic potřebují „jiný typ hráčů, rychlejší a silnější“.
Konkrétní zápasy, góly ani metriky Rosický nejmenoval. Podle nás proto jeho slova nemíří na celkovou produktivitu, ale na typologii hráče. Haraslín je technik, který hru zpomalí a vymyslí. Priske si pro evropský model sezony 2026/27 představuje křídla, která vyhrávají souboje a sprinty do otevřeného prostoru.
Celý rozhovor přitom nebyl jen o Haraslínovi. Rosický v něm přiznal, že se po porážce v Hradci skutečně řešila Priskeho pozice, a označil léto za nejintenzivnější přestupové období své kariéry. Sparta přivedla jedenáct nových hráčů. Odchod kapitána tak zapadá do přestavby, ne do osobní vendety.
Tři roviny jednoho sporu
Kauza se snadno slévá do jednoho příběhu „Rosický proti Haraslínovi“. Ve skutečnosti se v ní míchají tři různé texty.
|Rovina
|Kdo mluví
|Co je ověřitelné
|Rozhovor na webu Sparty
|Rosický
|Citace existuje a je dohledatelná
|Článek Šport.sk z 12. října
|slovenská redakce
|Převzetí rozhovoru s vlastním titulkem a vyzněním
|Reakce na Instagramu
|Haraslín
|Cituje ji iSport, původní příspěvek se nám nepodařilo nezávisle ověřit
Rozdíl je podstatný. Haraslín nereagoval na Rosického rozhovor, ale na článek o něm. Jeho věta míří na text jako celek. Neříká, zda mu vadí formulace o „celém létě“, hodnocení velkých zápasů, titulek, nebo něco jiného. iSport jeho reakci označil za „mírně řečeno matoucí“ a položil si otázku, kde je pravda.
Sporná tedy není existence Rosického slov. Sporné je, zda článek a navazující interpretace vystihly zákulisí odchodu. Na to Haraslín zatím odpověděl jen ironií. Bez jeho argumentů nelze říct, zda se zlobí na bývalého šéfa, nebo na slovenský web.
Jeho vlastní verze přitom existuje, jen je o dva měsíce starší. Pro Slovenský fotbalový svaz v srpnu řekl, že první kontakty s Al-Fatehem přišly už začátkem května, jednání byla dlouhá, šlo o jedinou nabídku poslední doby a rozhodoval se i kvůli rodině. Časová osa se s Rosického tvrzením o „celém létě“ nevylučuje. Spíš ho potvrzuje.
Doplňuje ji agent Juraj Vengloš. Podle něj byl Haraslín v Praze spokojený, nikdo na něj netlačil a po pěti letech šlo o dobrou změnu. Odchod podle agenta nespustilo jen to, že hráč nezačal zápas s Lyonem. Iniciativa tedy vzešla z konkrétního zájmu saúdského klubu, ne z jednostranného vyhazovu.
Kapitán, kterého klub vyprovodil se ctí
Přímý konflikt s vedením Sparty nikdo z aktérů nepotvrdil. Proti dojmu osobní války navíc stojí text, kterým se klub s hráčem v srpnu loučil. Rozlučka na webu Sparty je jedním z nejvřelejších textů, jaké klub odcházejícímu hráči napsal. Označuje ho za symbol novodobé historie.
Čísla za pět sezon:
- 194 soutěžních zápasů
- 59 gólů a 36 asistencí
- dva ligové tituly
- návrat do Ligy mistrů, včetně postupu přes Malmö
- 13 ligových branek v poslední sezoně, osobní maximum
Klub v rozlučce připomněl i góly v důležitých duelech, včetně derby se Slavií. Tady je jediný skutečný rozpor: tentýž klub, který v srpnu vyzdvihoval Haraslínův podíl na velkých zápasech, v říjnu říká, že v nich nebyl tak výrazný. Podle nás to nejsou dvě pravdy, které by se vylučovaly. Rozlučka hodnotila historii, Rosický mluvil o tom, co Sparta potřebuje teď. Pro hráče, který se cítí jako symbol éry, ale může být druhé hodnocení citelnější než celé první.
Kolik Sparta za kapitána dostala
Přesnou částku kluby nezveřejnily. Odhady se liší podle toho, na které straně hranice se píšou.
ČT sport v srpnu s odkazem na mediální spekulace uváděla přibližně 145,5 milionu korun. Šport.sk o dva dny později psal o rozmezí zhruba 109 až 133 milionů korun a dodal, že původní spekulace o zhruba 170 milionech se zřejmě nepotvrdily. Často citovaných 150 milionů je proto třeba brát jako neoficiální odhad, ne jako potvrzenou cenu.
I spodní hranice ale dává Rosického slovům o „těžko odmítnutelné nabídce“ smysl, a to pro obě strany. Za hráče, kterému bylo přes třicet, by takovou sumu Sparta v Evropě sotva dostala. A Haraslín v Saúdské Arábii podepsal smlouvu do roku 2029.
Rychlost a síla: posily jako důkaz
Nejsilnějším argumentem pro Rosického verzi není rozhovor, ale přestupová politika. Popis „rychlejší a silnější“ se nápadně kryje s tím, jak klub během léta představoval nové křídelníky.
Josimara Alcócera Rosický při příchodu popsal jako rychlého, silově vybaveného a dynamického hráče, nebezpečného v rychlých přechodech i v soubojích jeden na jednoho. U Johna Mercada mluvil Tomáš Sivok o potřebě dodat do ofenzivy víc rychlosti a síly. U Matěje Juráska Rosický přímo přiznal, že s ním klub počítal jako s možností pro případ Haraslínova odchodu.
Juráskův příchod byl zároveň nejcitlivější. Část fanoušků před zápasem s Teplicemi vytáhla transparent proti Rosickému a při představení nové posily bučela. Nešlo jen o náhradu oblíbeného kapitána, ale i o Juráskovu slávistickou minulost a dřívější protisparťanské pokřiky.
Výsledky zatím přestavbu jasně nepotvrzují ani nevyvracejí. V lize byla Sparta po deseti kolech třetí se ztrátou osmi bodů na Slavii a Rosický start sezony otevřeně označil za špatný. V Evropské lize, kam spadla po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů, má po dvou zápasech čtyři body za výhru nad Araratem-Armenia a remízu s Lillestrømem. Skutečný test přijde 22. října na hřišti Olympiakosu, 5. listopadu doma s Bournemouthem a 26. listopadu s Alkmaarem. Právě v takových zápasech má nová generace křídel ukázat, proč kvůli ní Sparta pustila kapitána.
Haraslín mezitím hraje v Saúdské Arábii a dál patří k tahounům slovenské reprezentace, na kterou spor dopad nemá. Agent dokonce připustil, že by jednou mohl kariéru zakončit ve Slovanu Bratislava. Ze všeho, co se kolem jeho odchodu napsalo, zatím sám neoznačil za pravdivé nic kromě fotek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle