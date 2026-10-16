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Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé

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Dennívýzva
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Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je nyní podezřelý sedmadvacetiletý muž, který měl ve čtvrtek 15. října nehodu , a to v lese poblíž obce Skřinářov na Žďársku. Boural totiž pod vlivem alkoholu, a navíc z místa incidentu odešel.
Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé

Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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