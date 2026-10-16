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Vyhrožoval smrtí soudci i střelbou na úřadech. Do akce vyrazila zásahovka

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Dennívýzva
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Pomstou se chtěl podle svých slov vypořádat s člověkem, který rozhodoval o jeho trestní kauze. Muž ze Strakonicka vyhrožoval soudci a navíc tvrdil, že se zbraní vyrazí také na úřady v Českých Budějovicích.
Vyhrožoval smrtí soudci i střelbou na úřadech. Do akce vyrazila zásahovka

Vyhrožoval smrtí soudci i střelbou na úřadech. Do akce vyrazila zásahovka

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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