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Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit

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Oblíbené termální lázně v polských Tatrách nabízejí během podzimu výhodnější vstupné od pondělí do čtvrtka. Senioři mohou za celodenní koupání zaplatit 99 zlotých místo víkendových 119 zlotých. Zvýhodněný ceník platí až do 20. prosince 2026, návštěvníci si však musí dát pozor na listopadovou výjimku, kdy se ceny mění.
Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit

Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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