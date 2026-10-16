Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit

Termální komplex Termy BUKOVINA v polské obci Bukowina Tatrzańska nedaleko Zakopaného upravil ceny vstupného pro podzimní období. Mimosezónní ceník platí od 31. srpna do 20. prosince 2026, s výjimkou vybraných listopadových dnů. Výše vstupného se liší podle délky návštěvy, věku návštěvníka a dne v týdnu. Od pondělí do čtvrtka stojí celodenní vstupenka pro dospělého 125 zlotých, zatímco od pátku do neděle vyjde na 149 zlotých. Za tři a půl hodiny koupání zaplatí dospělí ve všedních dnech 89 zlotých a od pátku do neděle 99 zlotých. Dvojice dospělých tak může pouhou změnou termínu celodenní návštěvy ušetřit 48 zlotých.
Senioři mají vlastní zvýhodněné vstupné
Zajímavé ceny nabízí podzimní ceník návštěvníkům ve věkové kategorii od 60 let, pro kterou platí zvláštní seniorské vstupné. Celodenní koupání stojí od pondělí do čtvrtka 99 zlotých, zatímco v pátek, sobotu a neděli se cena zvyšuje na 119 zlotých. Senior tak při návštěvě ve všední den ušetří 20 zlotých oproti víkendové ceně. Pokud mu postačí tři a půl hodiny, zaplatí 75 zlotých od pondělí do čtvrtka nebo 85 zlotých ve zbývajících dnech týdne. Ve srovnání s běžným dospělým návštěvníkem činí seniorská sleva na celodenní vstupenku 26 zlotých ve všední den a 30 zlotých od pátku do neděle. Pro uplatnění zvýhodněného vstupného je nutné předložit platný doklad s fotografií.
Rodiny s dětmi mohou využít společné vstupenky
Samostatné zvýhodnění platí také pro děti do 13 let, kterým celodenní vstupenka od pondělí do čtvrtka vyjde na 85 zlotých a od pátku do neděle na 110 zlotých. Kratší pobyt v délce tří a půl hodiny stojí 69, respektive 79 zlotých. Rodiny mohou využít čtyřhodinové balíčky, jejichž cena závisí na počtu dětí. Dva dospělí s jedním dítětem zaplatí ve všedních dnech 209 zlotých a od pátku do neděle 239 zlotých, zatímco rodinný balíček pro dva dospělé a dvě děti stojí 249 nebo 279 zlotých. Pro rodinu se třemi dětmi je připravena varianta za 289 zlotých ve všední dny a 309 zlotých od pátku do neděle. Děti vysoké nejvýše 100 centimetrů mají v doprovodu rodičů vstup zdarma, což může rodinám s nejmenšími dětmi přinést další úsporu.
Termální voda dosahuje teploty až 38 stupňů
Lázeňský areál leží v Malopolském vojvodství přibližně 15 kilometrů od známého horského střediska Zakopané a návštěvníkům nabízí dvacet vnitřních i venkovních termálních bazénů. Teplota vody se pohybuje mezi 30 a 38 stupni Celsia, takže koupání je možné i během chladnějších podzimních dnů. Geotermální voda se získává z hloubky přibližně 2 400 metrů a obsahuje mimo jiné sloučeniny síry, vápníku a sodíku. Součástí areálu jsou také bazény s hydromasážními prvky, vířivky, plavecké prostory a saunová část. Návštěvníci mohou využít rovněž restauraci, kavárnu a nabídku masáží či dalších procedur. Termály jsou přístupné i lidem, kteří v přilehlém hotelu nebydlí, a lze je proto navštívit během jednodenního výletu.
Modernizované tobogány fungují i na podzim
Rodiny s dětmi mohou vyzkoušet také modernizovanou část s vodními tobogány, která nabízí tři celoročně provozované atrakce. Nejdelší z nich měří 132 metrů a umožňuje jízdu na nafukovacích kruzích jednotlivcům i dvojicím. Další tobogán je dlouhý 100 metrů a nabízí několik multimediálních programů, které mění světelné a obrazové efekty během jízdy. Třetí, rychlejší skluzavka měří 59 metrů a je určena především návštěvníkům, kteří dávají přednost svižnějšímu sjezdu. V letním období areál provozuje ještě dvě venkovní skluzavky, ty však během podzimu a zimy zůstávají uzavřené. Koupání tak pokračuje celoročně, přestože část sezónních vodních atrakcí není mimo léto dostupná.
V listopadu budou ceny vyšší
Na termín návštěvy by si měli dát pozor především lidé, kteří plánují vyrazit mezi 6. a 15. listopadem 2026. V tomto období totiž neplatí běžné zvýhodnění od pondělí do čtvrtka a areál uplatňuje vyšší sezónní ceník. Dospělý návštěvník zaplatí za celodenní koupání 149 zlotých, senior 119 zlotých a dítě do 13 let 110 zlotých bez ohledu na den v týdnu. Cena tříapůlhodinového vstupu bude v uvedeném období činit 99 zlotých pro dospělého, 85 zlotých pro seniora a 79 zlotých pro dítě. Vyšší ceny se týkají rovněž rodinných balíčků, které budou stát podle počtu dětí 239, 279 nebo 309 zlotých. Po skončení tohoto období se až do 20. prosince znovu uplatní standardní podzimní rozdělení cen na levnější a dražší dny.
Návštěvníci by při nákupu vstupenek měli sledovat také pravidla časově omezených pobytů, protože překročení stanovené délky koupání se doplácí. U tříapůlhodinových vstupenek i čtyřhodinových rodinných balíčků činí příplatek 19 zlotých za každých započatých 30 minut na osobu. Běžné celodenní vstupné zahrnuje bazény a vodní atrakce, nikoliv však samostatnou saunovou část, za jejíž jednorázové využití se zpravidla připlácí 33 zlotých. Komplex je otevřen každý den od 9 do 22 hodin, přičemž pokladny zavírají ve 21 hodin a vodní atrakce končí provoz o patnáct minut před desátou večer. Provozovatel zároveň upozorňuje na plánované uzavření saunové části od 26. do 30. října 2026 kvůli technické údržbě. Přímo před areálem se nachází bezplatné parkoviště pro návštěvníky a vstupenky je možné zakoupit také prostřednictvím oficiálních internetových stránek.