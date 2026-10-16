Sparta ztratila výhru v nastavení kvůli zbytečné hrubce. Známkování ukázalo, kdo zaujal a kdo si o sestavu neřekl

Běžela 91. minuta, když Thomas Lehne Olsen po přihrávce Gustava Nordha vyrovnal a epet ARENA ztichla. Sparta do té doby měla zápas 2. kola ligové fáze Evropské ligy pod kontrolou. Po přestávce ji oživil střídající Josimar Alcócer a po hodině hry se do zálohy po letním zranění kolena vrátil Sivert Mannsverk. Večer sliboval tři body a klidné pokračování podzimu. Skončil zklamáním, které podle nás nemá na svědomí jeden konkrétní hráč, ale celé mužstvo. V nejdůležitější chvíli zápasu přestalo držet míč.
Alcócer přišel z lavičky a rozhodl první dějství
Trenér Brian Priske poslal proti norskému soupeři rotovanou sestavu. V základu nastoupili Surovčík, Suchomel, Ševínský, Guddal, Vitályos, Sochůrek, Mannsverk, Irving, Jurásek, Brunes a Singhateh. První poločas nic nerozhodl a Priske o přestávce sáhl na lavičku. Za Ebrimu Singhateha poslal Alcócera.
Ten změnu potvrdil za jedenáct minut. V 56. minutě si podle oficiální zprávy Sparty zpracoval přihrávku Jonatana Brauta Brunese a z levé strany vápna pravačkou trefil dolní roh. Žádná akrobacie, žádný zázrak. Klidná, přesná zakončovací práce, kterou Sparta v pohárech potřebuje.
Priske po zápase ocenil, že Alcócer hru oživil. Podobně mluvil o Mercadovi, který rovněž přišel ze střídačky a vnesl do hry aktivitu. Lavička tedy splnila, co měla. Problém přišel jinde.
Mannsverk po třech měsících: hodina, která potěšila
Ještě v červenci to s Mannsverkem vypadalo vážně. Koleno si poranil v letní přípravě po utkání s Gambou Ósaka a 14. července se po soustředění v rakouském Grassau pohyboval o berlích a v ortéze, zatímco Sparta čekala na výsledky vyšetření. Pro Priskeho to byla „velká rána“. Norský záložník měl být jasnou náhradou za Kaana Kairinena a klub ho právě získal natrvalo z Ajaxu.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický tehdy vysvětloval, proč o něj Sparta tolik stojí. Mannsverk podle něj dává týmu rovnováhu, organizuje hru, má fyzický fond a nebojí se soubojů. Přesně takové vlastnosti Spartě v létě chyběly.
Proti Lillestrømu začal v základní sestavě a v 61. minutě ho vystřídal Roman Macek. iSport jeho návrat označil za slušně zvládnutý, datový portál OFStats mu přisoudil hodnocení 6,8. Na hráče, který tři měsíce nehrál soutěžní zápas, je to solidní vizitka. Podle nás si tím řekl o návrat do rotace. O jistém místě v základu je ale po jedné hodině předčasné mluvit.
A ještě jedna souvislost se nabízí. Mannsverk odcházel v 61. minutě, pět minut po gólu na 1:0. Sparta tak přišla o záložníka, kterého si pořídila právě kvůli kontrole středu hřiště. Na hřišti chyběl ve chvíli, kdy ho tým potřeboval nejvíc.
Vitályos a Brunes nesli hru
Z ostatních hráčů vyčníval Viktor Vitályos. iSport vyzdvihl jeho průnik, který patřil k nejnebezpečnějším momentům Sparty, a OFStats ho s hodnocením 7,1 řadí mezi nejlepší sparťany večera. Před ním skončil jen Brunes se 7,4, tedy autor asistence k jediné brance. Na sedmičce se zastavili Hugo Sochůrek a Matěj Jurásek, brankář Surovčík dostal 6,4.
Taková čísla nepopisují tým v krizi. Sparta většinu zápasu hrála rozumně, měla jasné momenty a vedla zaslouženě. iSport přesto dodal, že se v sestavě našli tací, kteří si o jisté místo rozhodně neřekli. Kdo konkrétně, z textu přímo nevyplývá. Kdo ale hledá viníka, najde spíš kolektivní selhání než hrubou chybu jednotlivce.
Nastavení odhalilo, co Spartě chybí
Vyrovnání popsala klubová zpráva jako „nenápadnou akci“. Právě v tom je jeho zrádnost. Lillestrøm nepotřeboval drtivý tlak ani sérii šancí. Stačilo, že domácí v závěru otevřeli hru a pustili soupeře do přechodu.
Priske to po utkání pro TN.cz pojmenoval bez vytáček: Sparta závěr moc otevřela, nekontrolovala míč ani přechodovou fázi a on sám je zklamaný. Tohle je podle nás jádro celého večera. Zápas se nerozhodl během šedesáti minut, kdy tým hrál dobře. Body se ztratily během pěti minut, kdy měl utkání uspat.
Vedení 1:0 v závěru evropského utkání se dá bránit dvěma způsoby: zatáhnout se a riskovat, nebo držet míč, zpomalit tempo a nechat soupeře běhat. Sparta nezvolila ani jedno pořádně. Zůstala někde mezi, a to je proti týmu, který ví, že nemá co ztratit, nejhorší možná varianta.
Tabulkově se nic nezhroutilo. Po dvou zápasech ligové fáze má Sparta čtyři body a před Lillestrømem porazila v lize Pardubice 2:0. Jenže v nové podobě Evropské ligy rozhoduje o postupu každý bod a doma proti norskému soupeři se počítalo se třemi.
Program nedá čas na dlouhé rozbory
Podle oficiálního kalendáře Spartu čeká venkovní duel 11. kola Chance ligy na hřišti Baníku Ostrava. Pak následuje cesta do Pirea k Olympiakosu a domácí ligový zápas se Slováckem. Dá se čekat, že se proti Baníku vrátí část stabilnějších hráčů, kteří proti Lillestrømu odpočívali nebo začínali na lavičce. Potvrzená sestava ale zatím neexistuje.
Mannsverk se v tomto scénáři stává klíčovou figurou. Pokud jeho koleno vydrží zátěž zápasu po zápasu, dostane Priske hráče, jehož hlavní předností je právě to, co v nastavení chybělo: klid na míči a řád ve středu hřiště.
Sparta proti Lillestrømu odehrála dobrý zápas a zbytečně si ho v závěru pokazila. Alcócer dal gól, Mannsverk se vrátil a Vitályos táhl hru. Pak stačila jedna nenápadná akce, aby si tým uvědomil, že vést a vyhrát nejsou totéž.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner