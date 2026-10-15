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Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenci

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Tu frustraci, pokud používáte Facebook, možná zažíváte také. Otevřete aplikaci a místo obsahu, který vás skutečně zajímá, na vás vyskočí záplava videí, obsahu vytvořeného umělou...
Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenci

Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenci

Zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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