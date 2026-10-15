Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenci

Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenciZdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 15.10.2026 09:33
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