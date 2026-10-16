Zlatohorsko zuří. Opravy zavřely cesty do Heřmanovic, objížďka je na hodinu

Na Zlatohorsku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje je kvůli opravám až do poloviny prosince zcela uzavřena silnice II/445 do Heřmanovic. Důvodem je nutná oprava. Na alternativní trasu po silnici II/453 z Horního Údolí do Heřmanovic však mohou pouze autobusy, normálním lidem totiž úřady vjezd zakázaly. Další možná trasa je tak rozbitá, že hrozí zničení auta. Oficiální objížďka vede přes Jeseník, Bělou pod Pradědem, Vidly a Vrbno pod Pradědem, má téměř 60 kilometrů a je na hodinu.
Místní obyvatelé, kteří po uzavřených silnicích dojíždějí například za prací, zuří.
"Jak dlouho se ještě necháme takto šikanovat? Loni tři čtvrtě roku Vrbno, teď Zlaté Hory. Opravdu nelze uzavírky dělat s kyvadlovou dopravou," rozčílila se na sociálních sítích například Kateřina Hridžak.
"Nechápu, proč musí na tak dlouhou dobu zavřít obě cesty ze Zlatých Hor do Heřmanovic a zároveň z Rejvízu přes Dolní a horní Údolí a přes křížek do Heřmanovic," stěžovala si také Eva Navrátilova.
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Celou věc se pokusil řešit starosta Zlatých Hor
Milan Rác, který požádal o výjimku alespoň pro místní obyvatele. "V úseku Horní Údolí a Heřmanovice nebyla povolena. Proti byly policie, správa silnic a dopravce. Zástupci města jednali s dotčenými subjekty a předkládali argumenty ve prospěch občanů města i okolních obcí. Navrhovali jsme v tomto úseku kyvadlovou dopravu, která byla také zamítnuta. Stanovená objízdná trasa znamená pro řadu občanů denně desítky kilometrů navíc, nebylo zohledněno ani pravidelné dojíždění dětí do škol," popsal starosta.
Zlaté Hory nyní celou věc konzultují se svým právním zástupcem a proti zamítnutí výjimky se chtějí odvolat.
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O výjimce rozhodoval Městský úřad v Jeseníku.
"Uvědomujeme si, že je současné omezení pro místní obyvatele nepříjemné, nicméně zásadním důvodem nepovolení výjimky je bezpečnost a plynulost provozu. Silnice II/453 je v době uzavírky jedinou možnou objízdnou trasou pro autobusy, přičemž její šířkové parametry na většině dotčeného úseku neumožňují bezpečné míjení autobusu s osobním vozidlem. Dalšími faktory jsou špatný technický stav komunikace, náročný podélný sklon a potřeba zajistit zimní údržbu a průjezd vozidel IZS," vysvětluje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
Podobně argumentuje také Správa silnic Olomouckého kraje.
"S ohledem na technologii oprav nebylo možné podle vyjádření zhotovitele z bezpečnostních důvodů zachovat jakýkoli provoz na silnici II/445, a to ani pro autobusy. Nejkratší objízdná trasa pro autobusy a IZS je po silnici II/453, část úseku této silnice však nemá dostatečnou šířku pro bezpečné vyhnutí autobusu a osobního vozidla, proto bylo ze strany KIDSOKu, dopravce a PČR požadováno vyloučení ostatní dopravy v tomto úseku," sdělila vedoucí kanceláře ředitele správy silnic Jindřiška Ochmannová.
Správa silnic nicméně podle ní v současné době intenzivně jedná se zhotovitelem stavby o zkrácení doby výstavby.
Poskytl Jiří Jícha
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