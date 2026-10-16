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Zlatohorsko zuří. Opravy zavřely cesty do Heřmanovic, objížďka je na hodinu

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Obyvatelé Zlatohoroska na Jesenicku zuří. Opravy zavřely hned dvě silnice do Heřmanovic směrem na Vrbno pod Pradědem, objížďka má 60 kilometrů a je na hodinu. Město žádalo o výjimku a možný průjezd alespoň pro místní, ale neuspělo.
Zlatohorsko zuří. Opravy zavřely cesty do Heřmanovic, objížďka je na hodinu

Zlatohorsko zuří. Opravy zavřely cesty do Heřmanovic, objížďka je na hodinu

Zdroj: Město Vrbno pod Pradědem
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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