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Sovětský inženýrský zázrak VAZ 2101 Žiguli drtil dálnice výkonem šedesáti koní. Motor rozjel na sto čtyřicet

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Když v roce 1971 dorazily do Mototechny první sedany VAZ 2101 Žiguli, stály na ně fronty po celé republice. Sovětská licenční verze italského Fiatu přinesla moderní motor OHC, spolehlivé topení i neslýchanou dávku společenské prestiže.
Červený automobil VAZ 2101 Žiguli s chromovanou maskou chladiče a kruhovými světlomety

Červený automobil VAZ 2101 Žiguli s chromovanou maskou chladiče a kruhovými světlomety

Zdroj: Berthold Werner / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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