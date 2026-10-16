Dvě mrtvé hvězdy se srazily 130 milionů světelných let od nás. V jejich troskách vznikají i prvky jako zlato

Záblesk, který začal neviditelným signálem
Dne 17. srpna 2017 zaznamenaly detektory LIGO ve Spojených státech a Virgo v Evropě mimořádný signál. Nešlo o světlo ani rádiové vlny, ale o gravitační vlnění: nepatrné změny vzdáleností způsobené průchodem deformace časoprostoru. Signál dostal označení GW170817 a už jeho charakter naznačoval, že se k sobě přibližovaly dva velmi husté kosmické objekty.
Jen krátce poté kosmické observatoře zachytily záblesk gama záření. Astronomové rychle začali pročesávat oblast oblohy, kde se událost mohla odehrát, a našli nový světelný zdroj v galaxii NGC 4993 asi 130 milionů světelných let od Země. Poprvé tak bylo možné sledovat tutéž srážku neutronových hvězd dvěma zásadně rozdílnými způsoby: gravitačními vlnami a elektromagnetickým zářením.
Výsledky byly zveřejněny 16. října 2017 a představovaly milník takzvané mnohoposlové astronomie. Každý typ signálu totiž poskytuje jinou informaci. Gravitační vlny vypovídají o pohybu a vlastnostech kompaktních těles, světlo a další záření zase o materiálu vyvrženém do prostoru a o fyzikálních dějích po srážce.
Co je neutronová hvězda
Masivní hvězda může na konci života vybuchnout jako supernova. Její jádro se v některých případech zhroutí do objektu, který v sobě soustředí hmotnost srovnatelnou se Sluncem do koule o průměru několika desítek kilometrů. Hmota v neutronové hvězdě je tak hustá, že se běžné představy o pevných látkách stávají nepoužitelnými.
Pokud kolem sebe obíhají dvě takové hvězdy, postupně ztrácejí orbitální energii vyzařováním gravitačních vln. Jejich oběžná dráha se zmenšuje, pohyb zrychluje a nakonec dojde ke srážce. Část hmoty je vyvržena ven a prudce se mění teploty, hustoty i složení prostředí. Právě tyto mimořádné podmínky mohou umožnit vznik těžkých atomových jader.
Běžná hvězda vyrábí energii slučováním lehčích prvků. Vznik prvků těžších než železo je ale jiný problém, protože další slučování už běžně energii neuvolňuje. Jednou z cest je rychlé zachycování neutronů, odborně r-proces, při němž jádra během krátké doby pojmou mnoho neutronů a následnými radioaktivními přeměnami mohou vzniknout i prvky jako zlato nebo platina.
Proč astronomové mluvili o kosmické továrně na zlato
Po srážce GW170817 se objevil jev zvaný kilonova. Jde o záblesk, jehož světlo je z velké části poháněno radioaktivním rozpadem nově vzniklých jader v rozpínajícím se materiálu. Pozorovaná barva a její změny odpovídaly scénářům, v nichž srážka produkuje mnoho těžkých prvků.
To neznamená, že teleskopy při této události vyfotografovaly jednotlivé zlaté atomy nebo zvážily kus ryzího zlata. Důkaz stojí na kombinaci spekter, světelných křivek a fyzikálních modelů. Přesto šlo o mimořádně silné potvrzení, že srážky neutronových hvězd jsou významným prostředím pro vznik materiálu bohatého na těžká jádra.
Když tedy přemýšlíme o zlatě na Zemi, mluvíme o látce, jejíž atomy vznikly dávno před naší planetou v extrémních kosmických podmínkách. To je ale jiné tvrzení než představa, že všechno zlato v celém vesmíru musí pocházet výhradně ze srážek neutronových hvězd.
Jedna odpověď přinesla novou záhadu
Pozdější výzkum ukázal, že samotné neutronové hvězdy nejspíš nevysvětlí všechny okolnosti výskytu těžkých prvků. Některé velmi staré hvězdy obsahují stopy prvků vytvořených rychlým zachycováním neutronů už v raném vesmíru. Astronomové proto zvažují i další zdroje, například určité výbuchy masivních hvězd nebo obří erupce magnetarů, tedy neutronových hvězd s extrémně silným magnetickým polem.
Výzkum zveřejněný NASA v roce 2025 představil nové indicie, že právě magnetarové erupce mohou vyvrhovat neutronově bohatý materiál vhodný pro tvorbu těžkých prvků. Nejde o popření objevu z roku 2017, spíše o rozšíření obrazu. Kosmické zlato může mít více než jeden výrobní mechanismus a různé zdroje mohly být důležité v různých etapách dějin vesmíru.
GW170817 navíc ukázala praktický význam koordinace pozorování. Kdyby astronomové měli pouze gravitační signál, znali by srážku, ale hůře by zjistili její světelné následky. Kdyby měli jen slabý záblesk, mnohem obtížněji by poznávali, jaké objekty jej způsobily. Propojením obou informací získali dosud nedostupný pohled na událost, která se odehrála před 130 miliony let.
Další srážky už nemusí být tak tajemné
Observatoře dnes sledují gravitační vlny i elektromagnetické signály s rostoucí citlivostí, ale zachytit další dobře pozorovatelnou kilonovu není samozřejmé. Událost musí nastat v příznivé vzdálenosti a pozorovatelé potřebují rychle určit její polohu. Každý takový úlovek může pomoci zpřesnit, kolik těžkých prvků vzniká při různých druzích kosmických katastrof.
V srpnu 2017 jsme neviděli jen konec dvou mrtvých hvězd. Získali jsme možnost sledovat chemickou historii vesmíru způsobem, který ještě několik let předtím existoval převážně v teoretických předpovědích. Otázka, odkud pochází veškeré zlato, přitom zůstává otevřená – už ale známe alespoň jednu z cest, jimiž se mohlo zrodit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], LIGO Laboratory / Caltech – Detection of Colliding Neutron Stars Spawns Global Effort [2], NASA – NASA Missions Catch First Light from a Gravitational-Wave Event [3], NASA Science – Where Does Gold Come From? NASA Data Has Clues [4]. img ai generated