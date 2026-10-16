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Dvě mrtvé hvězdy se srazily 130 milionů světelných let od nás. V jejich troskách vznikají i prvky jako zlato

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Nejprve se ozvalo slabé zachvění časoprostoru, potom krátký záblesk záření. V roce 2017 astronomové poprvé sledovali srážku dvou neutronových hvězd zároveň prostřednictvím gravitačních vln a světla. Událost vzdálená 130 milionů světelných let přinesla důležité důkazy o tom, kde vznikají některé z nejtěžších prvků vesmíru. A zároveň odhalila další otázky.
Dvě mrtvé hvězdy se srazily 130 milionů světelných let od nás. V jejich troskách vznikají i prvky jako zlato

Dvě mrtvé hvězdy se srazily 130 milionů světelných let od nás. V jejich troskách vznikají i prvky jako zlato

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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