Hráč Galatasaraye se chlubil, že Yamala nezná. Sedmnáctiletý mistr světa mu na hřišti i na Instagramu zavřel pusu

„Kdo je Lamine Yamal? Neznám ho. Znám Saného.“ Tuhle větu gabonského záložníka Galatasaraye Maria Leminy vytáhly sociální sítě před úterním duelem Ligy mistrů s Barcelonou a nechaly ji kolovat celý den. Večer 13. října 2026 se Lemina s „neznámým“ křídelníkem potkal na trávníku RAMS Parku. Devatenáctiletý Yamal nedal gól, a přesto byl nejviditelnějším hráčem na hřišti: připravil dvě branky, Barcelona vyhrála 4:1 a UEFA ho vyhlásila hráčem utkání. Druhý den přidal na Instagramu krátkou otázku. Lemina odpověděl smířlivě a přestřelka skončila dřív, než mohla přerůst ve spor. Pro Yamala ale znamenala další kapitolu příběhu, který si píše sám: každá provokace, kterou podloží výkonem, mu přidává na značce.
Starý klip, nový zápas
Časová osa je důležitější, než se na první pohled zdá. Lemina výrok neřekl na předzápasové tiskové konferenci ani v rozhovoru pár dní před výkopem. Podle webu Sport241 se video šířilo už 2. srpna 2025, tedy víc než rok před istanbulským zápasem. Server Goal uvádí, že Lemina tehdy odpovídal na otázku, koho by si vybral, jestli Leroye Saného, nebo Lamina Yamala.
Kontext otázky napovídá hodně. Sané byl v té době Leminův spoluhráč z Galatasaraye. Odpověď „toho neznám, znám Saného“ tak zní spíš jako kabinová loajalita podaná s nadsázkou než jako vážné zpochybnění talentu, o kterém už tehdy mluvil celý fotbalový svět. Sport241 i Goal shodně připouštějí, že nic nedokazuje, že to Lemina myslel vážně. Kdo přesně rozhovor vedl a pro jaké médium vznikl, se z dostupných záběrů spolehlivě dohledat nedá.
Na tom ale před zápasem nezáleželo. Sítě nepotřebují kontext, potřebují pointu. A věta „neznám Yamala“ vyslovená hráčem, který ho měl za pár hodin bránit, se jako pointa nabízela sama.
Dvě asistence místo gólu
Barcelona v Istanbulu nenechala nikoho na pochybách. Podle souhrnu UEFA vyhrála 4:1 a Yamal se podepsal pod dvě branky. Nejdřív poslal centr, který hlavou uklidil Fermín López. Pak našel přihrávkou Anthonyho Gordona.
Gól mu chyběl, ale na tom nezáleželo. Asistence vypovídají o hráči víc, než by vypověděla jedna trefa: Yamal zápas řídil, nejen zakončoval. Španělská Cadena SER vyzdvihla jeho kreativitu včetně přihrávky provedené skoro rabonou, tedy kopem nohou překříženou za stojnou nohou. Pochvalu si vysloužil i od trenéra Hansiho Flicka.
Ocenění pro hráče zápasu pak dalo celé večerní scéně rámec, jaký by si nevymyslel ani scenárista. Hráč, kterého soupeř „neznal“, dostal od UEFA cenu a s ní i obrázek, který šlo druhý den sdílet.
„Už mě zná?“
Yamal neodpověděl dlouhým rozhovorem ani útočným prohlášením. Podle beIN Sports a Cadeny SER zveřejnil na Instagramu fotku s cenou pro hráče utkání a připsal k ní ironickou otázku ve smyslu „Už mě zná?“. Jméno nepotřeboval, všem bylo jasné, komu vzkaz patří.
Pod příspěvek se rychle přidali spoluhráči. Raphinha i Fermín López se v komentářích shodli, že Lemina už Yamala zná. Gordon připsal „neuvěřitelné“. Podle deníku Marca se přidal i účet Adidasu s poznámkou, že Lemina dostal „živou ukázku“. Sportovní značka, která Yamala obouvá, tak z výměny názorů udělala reklamu, aniž by musela cokoli vymýšlet.
Pak přišel moment, který celé historce ubral ostří. Lemina podle beIN a Cadeny SER odpověděl na Instagramu: „Samozřejmě tě znám.“ Dodal, že jeho dítě je do Yamala blázen, a pogratuloval mu. Omluva to v pravém slova smyslu nebyla, spíš elegantní ústup se zdviženou bílou vlajkou. Podle nás to byla nejchytřejší možná reakce: kdo se po prohře 1:4 začne hádat s hráčem zápasu, prohraje podruhé.
Disciplinární dohru nečekejte. Podle dostupných informací UEFA žádné řízení neoznámila a starý žertovný výrok nemá s porušováním pravidel slušnosti, které řeší disciplinární řád UEFA, mnoho společného.
Provokace jako palivo
Kdo sleduje Yamalovu kariéru delší dobu, zná ten vzorec. Na EURO 2024 si do něj před semifinále rýpl francouzský záložník Adrien Rabiot. Yamal nejdřív na Instagramu napsal „Pracuj potichu… šach mat“ (v originále „Move in silence… checkmate“), pak dal Francii gól a po zápase vzkázal „Teď mluv“ („Speak now“). ESPN to tehdy popsala jako přímou odpověď na Rabiotovu výzvu.
Ne vždy to ovšem končí jako ironická přestřelka. Po El Clásicu 26. října 2025 mu Dani Carvajal a Vinícius Júnior gesty naznačovali, že před zápasem moc mluvil. Tehdy byl na druhé straně příběhu: Real vyhrál a provokace se otočila proti němu. I to patří k ceně, kterou platí hráč s takovou viditelností.
Proč se terčem stává právě on? Je mladý, nosí dres Barcelony, láme rekordy a jeho jméno přitahuje kliknutí. Bilance mluví sama za sebe:
- Debut za první tým Barcelony v 15 letech a 9 měsících, jako nejmladší hráč v historii klubu
- EURO 2024: mistr Evropy v sedmnácti, nejmladší střelec v historii turnaje, cena pro nejlepšího mladého hráče
- Trofej Kopa 2024 pro nejlepšího hráče do 21 let
- Sezona 2024/25: všechny tři domácí trofeje s Barcelonou
- Sezona 2025/26: titul v La Lize a Superpohár
- MS 2026: člen španělského kádru, který vyhrál mistrovství světa
- Liga mistrů: podle UEFA podíl na 14 gólech před 18. narozeninami, čímž překonal Mbappého rekord 13
Datum narození, 13. července 2007, potvrzuje i oficiální profil FC Barcelona. V sedmnácti mistr Evropy, v devatenácti mistr světa. Srovnání s mladým Messim se kvůli Barceloně, levačce a La Masii nabízí samo, jen Messiho kariéra je měřítko, se kterým by se nemělo zacházet unáhleně. Mbappého rekord je naproti tomu tvrdé číslo.
Redakčně vidíme jednoduchou rovnici. Provokace sama o sobě nic neznamená. Bez výkonu by Yamalovo „Už mě zná?“ působilo ublíženě, nebo dokonce trapně. Se dvěma asistencemi a cenou v ruce je to hláška, kterou si sítě zapamatují. Yamal to podle všeho ví a s žánrem pracuje vědomě: krátce, ironicky, až po zápase.
Kde ho uvidí čeští fanoušci
Česká scéna se o Yamala zajímá dlouhodobě. Před lednovým zápasem Slavie s Barcelonou v Lize mistrů řešil iRozhlas jeho absenci. Obránce Slavie Štěpán Chaloupek tehdy přiznal, že by si ho rád vyzkoušel „na vlastní kůži“. Asistent trenéra Zdeněk Houštecký připomínal, že Barcelona je světová kvalita i bez něj.
Příležitost vidět ho zblízka ale přichází brzy. Podle UEFA hraje Španělsko 12. listopadu 2026 v Lize národů v Česku. Pokud bude Yamal v nominaci, budou ho čeští obránci poznávat stejně jako Lemina.
Barcelona mezitím pokračuje nabitým programem:
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Začátek
|sobota 17. října
|Betis vs. Barcelona
|La Liga
|18:30
|úterý 20. října
|PSG vs. Barcelona
|Liga mistrů
|21:00
|čtvrtek 12. listopadu
|Česko vs. Španělsko
|Liga národů
|neupřesněno
Ligu mistrů vysílá v Česku Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem, UEFA mezi tuzemskými vysílateli uvádí také TV Nova a Českou televizi. U La Ligy a reprezentačního zápasu se vyplatí ověřit aktuální program.
Lemina si z Istanbulu odnesl porážku, ale ne ostudu: jeho dítě má dál svůj plakát a on sám teď může říct, že toho kluka z plakátu zná osobně. Yamal si odnesl cenu, dvě asistence a další větu do svého životopisu. V Paříži, Madridu i v Česku teď budou soupeři vědět, že pokud chtějí něco říct, musí se připravit na to, že jim odpoví na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle