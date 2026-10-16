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Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto

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Nechtěné spolubydlící v podobě komárů a jiného hmyzu dokážete z bytu vystrnadit i bez pomoci speciálních insekticidů. Zkuste třeba mléko s formalínem.
Komáří kousnutí

Komáří kousnutí

Zdroj: John Tann / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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