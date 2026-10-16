Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto

Komáři, mušky a další hmyz v domě dokáží pěkně znepříjemnit život. Do bytu se dostanou raz dva, stačí nechat otevřené okno. Nejen, že kousnutí umí být velice nepříjemné a bolestivé,
komáři mohou přenášet i nejrůznější nemoci. Pokud s těmito nechtěnými hosty nechcete sdílet jednu domácnost, nejspíš sáhnete po některém z volně dostupných repelentů. Nebo si můžete past na nepříjemný hmyz připravit sami doma. Hmyz přiláká do domu vůně
Komáři, pakomáři, ale i švábi, mušky nebo jiný hmyz se v domě obvykle objeví, panují-li v něm pro něj vyhovující podmínky. Konkrétně pakomáry a octomilky nejčastěji přiláká zápach kazící se zeleniny nebo ovoce.
Jakékoliv přezrálé plody tedy včas vyhazujte a ty, u kterých je to možné, přechovávejte vždy v lednici. Přivábit hmyz může také alkohol, proto nikde nenechávejte otevřené lahve. Samozřejmostí by mělo být pravidelné vynášení smetí. Na hmyz v domě platí mléko a formalín
Do domu se hmyz často dostane, ani nevíte jak. Pokud se tak stalo, můžete si sami snadno vyrobit past, do které se komáři a pakomáři rychle chytí. Stačit vám bude malá miska, ve které
v poměru 1:1 smícháte obyčejné mléko a formalín. Nádobu poté umístěte v domě tam, kde se hmyz nejvíce vyskytuje, klidně i na více míst. Pro komáry přilákané vůní mléka bude tato past konečná. Zdroj fotografie: Pixabay Komáři ani pakomáři nejsou v domě vítanými společníky Mušek vás zbaví jablečný ocet
Mezi velice
rozšířený hmyz v domácnostech patří ovocné mušky, tzv. octomilky. Ty sice pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí, nekoušou a ani nepřenášejí žádné nemoci, umí být však velice dotěrné a mohou mít na svědomí rychleji se kazící potraviny. I na ně platí jednoduchá past – v misce s vodou rozmíchejte polévkovou lžíci octa a malé množství jaru nebo tekutého mýdla. Vůně octa mušky přiláká a ony se poté ve vodě utopí. Vsaďte na aromatické bylinky
Komáři mají velice vyvinutý čich, který využívají při hledání potravy. Obraťte jejich vlastní zbraň proti nim a pěstujte aromatické bylinky. Ty váš domov nejen zkrášlí, ale i provoní, což
se bodavému hmyzu nebude líbit, takže se k vám ani nepřiblíží. Na okenním parapetu tak může stát květináč s levandulí, mátou nebo meduňkou. Nebo si vyrobte odpuzovač komárů za pomoci šalvěje.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři