Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonu
Youtube postupně prochází změnami, přidávají se funkce a další možnosti. V tomto týdnu jsme se dočkali...
Společnost Xiaomi představila již hodinky Xiaomi Watch S5 (recenze), ale jednalo se o 46mm verzi. Nyní zde...
9 let a jedno nesplněné datum za druhým. Asi tak se dá popsat dosavadní bilance kalifornské automobilky a...
Adobe Premiere, jeden z nejznámějších nástrojů pro střih videa, konečně přichází také na Android. Po...
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