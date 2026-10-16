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Android ukrývá v nastavení automatizaci, která vám ušetří hodiny zbytečného ťukání do displeje. Aktivujte ji ještě dnes

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Android od verze 14 nabízí několik automatizací rozptýlených v různých částech nastavení: Režimy, Pravidla, plánovaný Spořič baterie i nahrávání hovorů.
Android telefon, nastavení, notifikace, displej

Android telefon, nastavení, notifikace, displej

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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