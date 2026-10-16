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Monika Babišová řádila v Chorvatsku: Divoká dámská jízda a nečekané setkání

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Monika Babišová (52) rozhodně nezahálí. Přestože má letní dovolené dávno za sebou, rozhodla se vyrazit za dalším dobrodružstvím. Společně s kamarádkami odletěla do chorvatského Splitu, kde oslavily narozeniny jedné z členek party. Nechyběly bláznivé převleky, dobré jídlo, spousta smíchu ani nečekané setkání s mladými řeholníky.
Monika Babišová ve společnosti.

Monika Babišová ve společnosti.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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