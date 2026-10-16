Monika Babišová řádila v Chorvatsku: Divoká dámská jízda a nečekané setkání

Monika Babišová si užila dámskou jízdu. Monika Babišová ve společnosti. Andrej Babiš a Monika Babišová. Monika Babišová ve společnosti. Monika Babišová odletěla do zahraničí. Monika Babišová na dovolené v Chorvatsku. Monika Babišová má cit pro módu. Andrej Babiš s Monikou Babišovou. Monika Babišová to umí pěkně rozjet. Monika Babišová a kamarádky v plavkách. Monika Babišová zaujala veřejnost. Monika Babišová se ráda opaluje. Monika Babišová jezdí na skútru. Monika Babišová si užívá dovolenou. Monika Babišová poslala nádherné vyznání své dceři Monika Babišová.
Monika Babišová (52) rozhodně nezahálí. Přestože má letní dovolené dávno za sebou, rozhodla se vyrazit za dalším dobrodružstvím. Společně s kamarádkami odletěla do chorvatského Splitu, kde oslavily narozeniny jedné z členek party. Nechyběly bláznivé převleky, dobré jídlo, spousta smíchu ani nečekané setkání s mladými řeholníky.
Dámská jízda začala už v letadle
Monika Babišová rozhodně nepatří mezi ženy, které by si nechaly ujít příležitost vyrazit za zábavou. Tentokrát si sbalila kufry a společně s kamarádkami zamířila do oblíbeného chorvatského letoviska Split. Důvodem výletu byly narozeniny jedné z členek jejich party, které se dámy rozhodly oslavit ve velkém stylu. Veselá nálada přitom panovala už během samotného letu. Skupinka dobře naladěných žen si společnou cestu užívala od prvních okamžiků a bylo jasné, že je čeká víkend plný nezapomenutelných zážitků.
Pořádná dávka humoru
Po příletu do Chorvatska oslavy pokračovaly. Místo obyčejného posezení u skleničky se totiž kamarádky rozhodly pojmout narozeninovou jízdu skutečně originálně. Oslavenkyně i její kamarádky vsadily na nepřehlédnutelné outfity. Oblékly si sladěné černé topy a stříbrné kalhoty, které doplnily výraznými parukami a žertovnými brýlemi. V těchto převlecích pak vyrazily do ulic Splitu, kde rozhodně nezapadly mezi ostatní turisty.
Monika Babišová se do společné zábavy zapojila naplno a bylo patrné, že si čas strávený s kamarádkami užívá. O smích, dobrou náladu a nejrůznější vtípky nebyla během celého výletu nouze. Dámy si však nenechaly ujít ani krásy chorvatského města. Procházely se historickým centrem, obdivovaly místní památky a užívaly si atmosféru přímořského letoviska.
Nečekané setkání s řeholníky
K pořádné narozeninové oslavě samozřejmě patří také dobré jídlo a pití. Ani v tomto ohledu si Babišová s kamarádkami nic neodpíraly. Během pobytu si dopřály bohaté pohoštění a společné chvíle u slavnostní tabule. Nechybělo ani rozbalování narozeninových dárků, které se neslo ve stejně veselé atmosféře jako celý výlet. Jedním z nejkurióznějších okamžiků se však stalo nečekané setkání v historickém centru Splitu. Skupinka žen v extravagantních převlecích totiž narazila na mladé řeholníky. Tento netradiční moment Monika Babišová neváhala zaznamenat. Kontrast mezi dámskou partou a duchovními tak vytvořil jednu z nejoriginálnějších vzpomínek na celý výlet.
Monika si užívá života
Babišová tak znovu ukázala, že ani podzim nemusí znamenat konec cestování a společenských zážitků. Prodloužený víkend v Chorvatsku byl především příležitostí strávit čas s kamarádkami a společně oslavit významný den jedné z nich. Celý výlet se nesl ve znamení humoru, přátelství a dobré nálady. Dámy si užily nejen narozeninovou oslavu, ale také společné poznávání města a chvíle, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Podle všeho se narozeninová jízda vydařila natolik, že už se parta těší na další podobné dobrodružství. A pokud bude alespoň z poloviny tak veselé jako víkend ve Splitu, rozhodně se bude na co těšit.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com