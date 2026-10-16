Hacker z Ukrajiny dostal od FBI děkovný dopis. Pak kvůli nezaplaceným 40 000 dolarům zveřejnil část kódu VMware

Popovova cesta k americkým vyšetřovatelům začala trestným činem. Jako patnáctiletý pronikl do systémů firmy E-Money a odnesl si údaje desítek tisíc kreditních karet. Podobně zaútočil na Western Union a další společnosti a pak se je pokusil vydírat. Firmy celou věc nahlásily FBI a k tlaku úřadů se brzy přidal tlak mafiánů z Popovova okolí. Mladý hacker z Ukrajiny utekl do Spojených států.
Za podpis dohody o vině dostala FBI vstup do hackerských sítí na východě
V Americe si ho všiml E. J. Hilbert, agent FBI specializovaný na kyberkriminalitu. Popov se mohl dostat do prostředí, kam úřad sám neměl přístup. Přijal vládní nabídku ke spolupráci a podepsal dohodu o vině a trestu. Spolu s Hilbertem pak rozjeli operaci Ant City. Popov pod falešnou identitou pronikal do ruských a ukrajinských hackerských sítí a Hilbert mezitím koordinoval postup s americkými bankami a firmami. Podle magazínu Wired začala FBI díky tomu zatýkat pachatele a stahovat ukradená data z černého trhu.
O výsledcích dvojice se v úřadu rychle vědělo a další vyšetřovatelé za nimi chodili pro pomoc. V roce 2003 někdo napadl Data Processing International, zpracovatele plateb kreditními kartami, který spravoval 8 milionů karet. Popov přes ruského studenta zjistil, že za útokem stojí tři hackeři, a s Hilbertem jejich operaci zastavili.
Téhož roku Popova soud odsoudil za jeho dřívější činy. Kvůli spolupráci s vládou ale rozhodnutí zapečetil a Popov zůstal na svobodě. Neměl ovšem zelenou kartu a nebyl běžným přistěhovalcem, takže nemohl normálně pracovat. Bydlení a „kapesné“ mu pod hlavičkou FBI zařídil opět Hilbert.
Proč FBI posílala peníze hackerovi, který se vrátil na Ukrajinu
Život ve Spojených státech Popovovi nevyhovoval. Se svolením soudu se vrátil domů, založil oficiální hackerskou firmu a Hilbertovi občas posílal tipy na nelegální operace. V roce 2004 agentovi zavolal se slovy: „Mám tady něco nového.“
Ruští hackeři se dostali do datového centra AT&T, které provozovalo e-mailové adresy několika vládních úřadů, a únik zasáhl i samotnou FBI. Hilbert zařídil, aby Popov za informace dostal zaplaceno. Popov pak úřadu předal důvěrné dokumenty s přezdívkami i skutečnými jmény hackerů, které vláda hledala. Nakonec Hilberta spojil s Leonidem Sokolovem a ten se k průniku do AT&T přiznal. Pro Hilberta to byl největší případ kariéry.
Popov dostal za spolupráci peníze a k nim oficiální děkovný dopis od FBI. Tip, dokumenty, jména i kontakt na pachatele pocházely v případu AT&T od jediného člověka, který přitom pořád stál jednou nohou v kriminálním prostředí. Úřad se na tak jednostranný zdroj spolehl příliš a později za to zaplatil.
Jeden kontakt předaný firmě EMC stál agenta Hilberta kariéru
V roce 2005 si Hilberta předvolali do budovy J. Edgara Hoovera. Seděl před pěti nadřízenými a v telefonu na něj křičel federální prokurátor. Důvodem byla společnost EMC, které někdo ukradl zdrojový kód VMware. Popov ji pod jménem Denis Pinhaus oslovil s nabídkou pomoci. Aby působil důvěryhodně, dal firmě kontakt na agenta, který se za něj zaručí. Byl to Hilbert.
EMC nabídku pochopila jako vydírání a obrátila se na bostonského prokurátora Stephena Heymanna. Ten po Hilbertovi chtěl vědět, kdo je Denis. Hilbert odmítl odpovědět.
Následovalo vyšetřování pro podezření ze spiknutí, podvodu vůči vládě a vynášení citlivých informací. Žádné z obvinění se neprokázalo. Hilbert přesto přišel o jakoukoli šanci na povýšení a kolegové se k němu otočili zády. V roce 2007 položil odznak a zbraň na stůl a z FBI odešel. Před odchodem Popova varoval.
Pomsta pod jménem Hardcore Charlie přišla po letech čekání na peníze
Popov měl s EMC vlastní dohodu. Podle jeho slov mu firma zaplatila 30 000 dolarů (zhruba 690 000 Kč) a slíbila dalších 40 000 dolarů (asi 920 000 Kč), pokud kód VMware neunikne. Obě částky známe jen z Popovova vyprávění, tedy od člověka, který na celé věci vydělával. Kód každopádně zůstal celé roky utajený.
Když si Popov přišel pro zbytek, EMC mlčela. Dohromady mělo jít o 70 000 dolarů, tedy zhruba 1,6 milionu korun. Popov to vzal jako zradu. Vytvořil si novou identitu Hardcore Charlie a v roce 2012 zveřejnil část ukradeného zdrojového kódu. Postupně vyšlo najevo, že útoky plánoval od začátku se Sokolovem, tedy se stejným mužem, kterého sám přivedl k FBI, a že oba počítali se společným výdělkem. FBI jim k tomu posloužila jako nástroj. Hilbert podle Popova s podvodem nic společného neměl, i když možná „něco tušil“.
Na zveřejnění kódu reagoval VMware rozsáhlým bezpečnostním auditem a během několika dní vydal aktualizace. Kód byl starý, jeho část však pořád tvořila součást aktuálních produktů.