Vejmelka vychytal výhru na ledě Edmontonu a Chytil přispěl asistencí hned po návratu z dvouměsíční marodky

Je 15. října 2026, Rogers Place je zaplněná a Edmonton do zápasu vstupuje jako jediný tým, který v základní hrací době ještě neprohrál. V sestavě má Connora McDavida i Leona Draisaitla, tedy dvojici, která dokáže rozhodnout jakýkoli zápas během pár střídání. Domácí přesto odešli poraženi. Utah Mammoth vyhráli 4:2, Karel Vejmelka pustil za sebe jen dva góly z 24 střel a klub si připsal první výhru v Edmontonu v historii franšízy. Tentýž večer se do hry vrátil i Filip Chytil, jenže o tisíce kilometrů dál, na Floridě. Český hokejový večer tak přinesl dvě dobré zprávy, každou jiného druhu.
Jistota místo zázraků
Vejmelka v Edmontonu nemusel chytat sérii nemožných zákroků. Střely skončily vyrovnaně 24:24, takže nešlo o zápas, který by gólman vychytal sám a za kterým by se tým schovával. Šlo o něco jiného a pro trenéra možná cennějšího: o klid. Utah hrál disciplinovaně, nepouštěl soupeře do přesilovek, a když už Oilers početní výhodu dostali, Vejmelka a spoluhráči ji dvakrát ubránili. Edmonton skončil v přesilovkách 0/2.
Na druhé straně Mammoth udeřili dvakrát ze tří přesilovek. Rozdíl v zápase se dá spočítat na prstech jedné ruky: dva góly navíc ve speciálních formacích. Utah podle klubu vede NHL s dvanácti přesilovkovými góly a jako první tým sezony dal alespoň dva góly v přesilovce už v několika zápasech.
Hvězdy Edmontonu nezůstaly úplně bez bodů, ale do zápasu výrazněji nepromluvily. McDavid si připsal asistenci a prodloužil bodovou sérii, Draisaitl snížil na 1:2. Víc toho nebylo. Klubový text Utahu otevřeně přiznává, že plán stál právě na lepší obraně proti nejlepším hráčům soupeře. Splnil se.
Podle nás výhra nestála jen na českém brankáři. Bez jeho jistoty proti elitnímu útoku by ale Utah těžko potvrdil, že jeho start sezony má pevný základ. Mammoth se zlepšili na bilanci 6-2-0, Edmonton spadl na 5-1-1.
Čísla, která navazují na loňskou dřinu
Abychom viděli, jak velkou roli Vejmelka v Utahu hraje, stačí se podívat do loňských tabulek. V ročníku 2025/26 nastoupil k 64 zápasům, nejvíc ze všech brankářů NHL. Vyhrál 38 z nich, což byl druhý nejvyšší počet v lize. Nejde o českého gólmana, který občas dostane šanci. Je to tahoun, na kterém klub stojí.
|Ukazatel
|Sezona 2025/26
|Start 2026/27
|Zápasy
|64 (nejvíc v NHL)
|jednička týmu
|Bilance
|38-20-3
|Utah po Edmontonu 6-2-0
|Průměr inkasovaných gólů
|2,75
|2 góly v Edmontonu
|Úspěšnost zákroků
|89,7 %
|22 z 24 v Edmontonu
|Čistá konta
|2
|nula hned v úvodu proti Chicagu
Utah loni skončil v základní části s 92 body a bilancí 43-33-6 a probojoval se do play-off. Letos do sezony vstoupil Vejmelkovou nulou proti Chicagu a NHL.com/cs ho po druhém týdnu zařadil mezi tři nejlepší Čechy, hned za Davida Pastrňáka a Tomáše Hertla. Po osmi zápasech je na odhady play-off brzy. Dá se ale čekat, že pokud Vejmelka udrží loňskou vytíženost a k ní přidá vyšší úspěšnost, bude Utah patřit k týmům, které nikdo nepodcení.
Pro reprezentaci jde o dobrou zprávu. Vejmelka byl už v lednu 2026 nominován do olympijského týmu a mezi českými brankáři patří k jistotám pro další reprezentační akce.
Chytil se vrátil jinde, na Floridě
Druhý český příběh večera se odehrál v utkání Florida Panthers proti Vancouveru Canucks. Filip Chytil v něm odehrál první zápas sezony 2026/27 a hned se zapsal do statistik. V 17:06 první třetiny, při hře čtyři na čtyři, přihrál na gól obránce Eliase Petterssona na 2:0 pro Vancouver. Druhou asistenci si připsal Brock Boeser.
Chytil vynechal úvodních osm zápasů sezony. Zranil se už v přípravě proti Edmontonu, kdy po kontaktu se soupeřem zakopl o brusli rozhodčího Rileyho Brace a tvrdě narazil pravým ramenem do mantinelu. Klub tehdy mluvil o několikatýdenní pauze. Podle NHL.com/cs po návratu nastoupil jako centr třetí formace mezi Boeserem a Paulem Cotterem a strávil na ledě 18 minut a 30 sekund. Na hráče po zranění je to velká zátěž.
Trenér Manny Malhotra ho pochválil, zároveň ale připomněl, že návrat do optimální formy bude chvíli trvat. Vancouver navíc zápas ztratil 2:3 v prodloužení. Prohrál tak pošesté v řadě a klesl na bilanci 2-6-1. V sestavě Canucks nastoupil i další Čech, obránce Filip Hronek.
U Chytila se hodnota návratu neměří body, ale tím, jestli vydrží. V minulé sezoně ho vyřadil otřes mozku a pak i zlomenina lícní kosti. Pro Vancouver, který potřebuje hloubku sestavy jako sůl, je zdravý Chytil na středu třetí lajny posila sama o sobě.
Co čeká oba týmy a kde je sledovat
Program se rychle zahušťuje:
- Utah Mammoth: 17. října doma odveta s Edmontonem, 19. října Pittsburgh, 22. října venku v Seattlu.
- Vancouver Canucks: 17. října venku v Tampě, 20. října doma proti Carolině.
Odveta s Oilers přijde už za dva dny a Edmonton bude chtít porážku rychle smazat. Pro Vejmelku to bude zkouška, jestli dokáže hvězdy soupeře zastavit podruhé za sebou.
V Česku letos NHL vysílá TV Nova: zápasy běží na Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Oneplay, část z nich i volně na Nova Action. Počítejte s nočními časy. Utkání, které v zámoří začíná v 19:00 východního času, u nás obvykle začíná v jednu hodinu ráno.
Jeden Čech ve čtvrtek dokázal, že je jedničkou týmu s ambicemi, druhý ukázal, že je zpátky a že rameno drží. Vejmelka pomohl v Edmontonu zapsat kus klubové historie, Chytil zatím opatrně získává zpátky formu. Obě zprávy se v sobotu znovu prověří, Vejmelkova proti McDavidovi a Chytilova v Tampě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka