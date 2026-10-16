ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů

Vznikající koalice v Brně dokončila programové prohlášení a podle budoucího primátora Jakuba Hrušky panuje mezi stranami stoprocentní shoda. Vyjednávání se přesouvá k rozdělení míst v městské radě, komisích, výborech a městských společnostech a je pravděpodobné, že do konce příštího týdne lídři zastoupených stran podepíší koaliční smlouvu.
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Petice i demonstrace
Budoucí koalice je velmi široká, síly spojí Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. V opozici jako jediné zasedne hnutí ANO.
S opětovným zastoupením ODS ve vedení města ale část Brňanů nesouhlasí. Občanská iniciativa Brno bez korupce na středu 21. října svolala demonstraci, která se uskuteční v 18:00 na Dominikánském náměstí před budovou magistrátu. Iniciativa také stojí za peticí, která je adresovaná budoucímu primátorovi Jakubu Hruškovi (KDU-ČSL).
Vedení může být bez ANO i ODS, míní autoři
Protestující vyzývají, aby nová brněnská koalice nezahrnovala ODS, která je v jihomoravské metropoli spojena s několika korupčními kauzami. „Výsledek komunálních voleb přitom umožňuje sestavit vedení Brna bez ANO i bez ODS. O to větším zklamáním pro nás je, že vítězné uskupení Lidovci a STAN podle dosavadního vývoje tuto možnost nevyužívá a jedná o koalici s ODS,“ uvedl spoluorganizátor petice a demonstrace Jiří Šumný.
„Po volbách Hruška deklaroval, že chce na jednání přizvat demokratické strany, které představují změnu. Namísto využití silného mandátu a důvěry občanů ke skutečné změně ale jedná o koalici zahrnující ODS. Nechápeme, proč má být ODS znovu součástí vedení města, pokud volební výsledek umožňuje vytvořit koalici bez ní. Chceme vědět, proč se vítězové voleb rozhodli tuto možnost nevyužít a jaké konkrétní důvody je k tomu vedou,“ vyzvali autoři petice.
Problematická minulost
Petice zmiňuje bytovou kauzu městské části Brno-střed, v měla fungovat organizovaná skupina napojená na ODS, jejíž členové si za ovlivňování pořadníků a přidělování bytů měli říkat o statisícové úplatky. Autoři textu dále zmínili investice do městské spalovny, plány na lanovku mezi Pisárkami a univerzitním kampusem, multifunkční halu i dopravní politiku současné rady.
Zmínili také angažmá dosluhující primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a stranického náměstka Roberta Kerndla v rámci aktuálního vyjednávání.
„Nadšení vystřídal šok."
Organizátoři protestu se zmínili také svá volební očekávání: „Po letech jsme v Brně nevolili ,menší zlo', ale lidi, kteří si získali naši důvěru a slibovali změnu. Měli jsme naději, když jsme viděli volební výsledky a velkou výhru Lidovců a STAN. Naději, že uvidíme Brno, ve kterém nevládne ani ODS, ani ANO. Nadšení vystřídal šok."
„Jakube Hruško, nedovolte ODS zničit šanci na lepší Brno. Už toho tady zničila dost. Odstavte ji do opozice spolu s ANO. Vyhráli jste volby. Nejste bezmocní. To, co děláte, je vaší plnou odpovědností. Když s touto stranou postavíte koalici, každá kauza ODS se stane i vaší kauzou," vzkázali autoři petice budoucímu primátorovi.
Jak se lídrům s ODS pracuje?
Ke spolupráci s ODS se již dříve vyjádřili také někteří z lídrů budoucích koaličních stran. Natálie Vencovská (Zelení) například uvedla, že s novou jedničkou ODS Kamilou Zlatuškovou se primárně shodují.
„Vůči čemu se vymezovali Zelení a vůči čemu jsem já osobně byla skeptická, byla minulost ODS a její neaktivita vůči posilování bezpečnosti ve městě a zabezpečování veřejného prostoru," uvedla Vencovská v úterý večer.
Podle Zlatuškové mají programy jednotlivých stran výrazné průniky a při dosavadních jednáních se neobjevily zásadní rozpory.
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Lídr Pirátů Adam Zemek ve čtvrtek dosavadní jednání zhodnotil jako konstruktivní. Zdůraznil také, že při vyjednávání cítil ze všech stran vůli se dohodnout a výsledný program podle něj vychází z realistických návrhů.
„Není žádným tajemstvím, že já jsem měl s ODS rozpor v tom pohledu na dopravu. Nicméně, nominanti ODS, kteří byli v radě města Brna doposud, tam v novém období nebudou. Je to nová situace, taková generační obměna brněnských politiků, mně se zatím na jednáních pracuje dobře," okomentoval.
Kritika části voličů za spolupráci s ODS se snesla také na hnutí Za Lužánky. „Voliči nám dávají plnou důvěru a jsou rádi, že jsme součástí zastupitelstva. Budeme se naše mandáty snažit využít na maximum, abychom splnili sliby, které jsme jim dali," uvedla lídryně uskupení Jana Janulíková s tím, že komunální politika je hlavně o lidech.