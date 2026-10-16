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ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů

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Povolební vyjednávání jsou v plném proudu a v Brně se rýsuje široká koalice. Mají v ní zasednout všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva, s výjimkou hnutí ANO. Část Brňanů ale nesouhlasí s účastí ODS, upozorňují na její minulé kauzy. Sepsali proto petici a plánují demonstraci.
ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů

ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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