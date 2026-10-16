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V 67 letech si přivydělává 20 000 Kč měsíčně. Její kolegyně má stejnou mzdu, přesto dostane nižší důchod

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Dennívýzva
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Dvě ženy ve stejném věku, se stejnou pracovní dobou a hrubou mzdou 20 000 korun mohou mít rozdílnou čistou výplatu. Jedné z nich totiž zaměstnavatel strhne na sociálním pojištění o 1 300 korun méně. Rozhodující přitom není samotný věk, ale splnění podmínek pro slevu určenou pracujícím starobním důchodcům. Výhoda platí také v roce 2026, automaticky ji však nedostane každý senior.
Dvě ženy ve stejném věku, se stejnou pracovní dobou a hrubou mzdou 20 000 korun mohou mít rozdílnou čistou výplatu.

Dvě ženy ve stejném věku, se stejnou pracovní dobou a hrubou mzdou 20 000 korun mohou mít rozdílnou čistou výplatu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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