Kardashianová chodí s Hamiltonem teprve rok a už chce vlastní stáj F1. Prý ho nechce vidět jen za volantem

Letos v červnu stála Kim Kardashianová se sestrou Khloé v zázemí Ferrari v Monaku a veřejně fandila Lewisi Hamiltonovi. O několik měsíců později přišla zpráva, která z celebritní romance dělá obchodní příběh. Podle anonymního zdroje, kterého citoval americký magazín InTouch Weekly a po něm řada dalších médií, by Kardashianová chtěla, aby Hamilton „nezůstal jen jezdcem“ a „rozšířil svou vizi“. Konkrétně prý jde o vlastní tým ve formuli 1. Buď by ho založili, nebo koupili existující stáj, a to po skončení Hamiltonovy etapy u Ferrari. Nikdo z dotčených to nepotvrdil. Plán ale přesto stojí za rozbor, protože ukazuje, kde končí síla slavného jména a začíná tvrdá ekonomika nejdražšího motoristického sportu na světě.
Co přesně zaznělo a co ne
Zpráva stojí na jediném anonymním hlasu. Samotný web InTouch Weekly jsme nemohli přímo ověřit, tvrzení proto přebíráme ze sekundárních médií, například CinemaBlend nebo Showbiz Cheat Sheet. Ta shodně uvádějí, že zdroj mluví o „založení vlastního týmu“ a zároveň o tom, že nejlepší cesta do závodění by byla „koupit tým“. Jestli jde o zcela novou přihlášku, převzetí stávající stáje, nebo jen podíl v ní, z citace nevyplývá.
Kardashianová podle zdroje Hamiltonovi nechystá žádnou konkrétní funkci, ať už šéfa týmu, nebo ředitele. Média to čtou jako roli spolumajitele a obchodního partnera. Tvrzení o nátlaku na jeho kariéru se v dostupných zdrojích nevyskytuje. Zdroj jen dodává, že Hamilton myšlenku neodmítl.
Opatrnost je na místě i u jeho smlouvy. Ferrari v únoru 2024 oficiálně oznámilo Hamiltonův příchod od sezony 2025 na víceletý kontrakt, přesné datum konce ale neuvedlo. Rok 2027, o kterém se v bulváru mluví, je neoficiální údaj ze stejné anonymní citace.
A samotný vztah? Veřejně jsou spolu spojováni od začátku roku 2026. Oba byli na novoročním večírku Kate Hudsonové v Aspenu, 31. ledna je média viděla v Estelle Manor v anglickém Oxfordshiru a 2. února v Paříži. Magazín Us Weekly o den později psal o „pár schůzkách“ a nezávazné fázi. Pak přišly Super Bowl, Tokio, festival Coachella, společné fotky na Instagramu a Monako. Nedávné spekulace o zasnoubení vyvolaly výrazný prsten a reakce fanoušků, ne oficiální oznámení. Zpráva o týmu F1 tedy není důkazem, že pár míří k oltáři. Ukazuje ale, že se o nich začíná mluvit jako o obchodní dvojici.
Kim má miliardy. Týmy F1 mají víc
Na první pohled to vypadá jako hotová věc. Forbes odhaduje majetek Kardashianové k polovině října na zhruba 40 miliard korun, většinou díky podílu v módní značce Skims. K tomu má 354 milionů sledujících na Instagramu.
Jenže formule 1 se za poslední roky prodražila tempem, které by nikdo nečekal. Podle přehledu Forbesu se hodnoty týmů vyšplhaly zhruba na osminásobek jejich tržeb. Pro představu:
|Položka
|Přibližná hodnota
|Majetek Kim Kardashianové (Forbes)
|40 mld. Kč
|Nabídka za tým Racing Bulls
|48 mld. Kč
|Hodnota týmu McLaren F1 (Forbes)
|92 mld. Kč
Náš výpočet je neúprosný. Špičkový McLaren je zhruba 2,3krát dražší než všechno, co Kardashianová podle odhadů vlastní. I menší Racing Bulls by vyšel na víc, než kolik činí její majetek. A to mluvíme o celém jmění, ne o volné hotovosti, kterou by mohla do stáje poslat.
Z toho plyne podle nás jediný realistický závěr. Pokud plán existuje, Kardashianová by sama tým nekoupila. Potřebovala by silné investiční partnery, případně by vstoupila jen menšinovým podílem. S takovou skladbou má mimochodem zkušenost. V roce 2022 spoluzaložila s bývalým partnerem fondu Carlyle Jayem Sammonsem investiční firmu SKKY Partners, která cílí na spotřebitelské a mediální značky a počítá s kontrolními i menšinovými podíly. Vlastnictví profesionálního sportovního týmu jsme u ní ale nedohledali.
Hollywood už ve formuli 1 je. Ne však sám
Precedens existuje a je poučný. V červnu 2023 oznámily Renault Group a Alpine investici 200 milionů eur, tedy zhruba pěti miliard korun, za 24procentní podíl v Alpine Racing. Transakce ocenila tým přibližně na 19 miliard korun. Do hry vstoupil herec Ryan Reynolds se svou společností Maximum Effort Investments, vedle něj Rob McElhenney a Michael B. Jordan.
Klíčové je, kdo stál v čele. Nebyly to celebrity, ale investiční skupiny Otro Capital a RedBird Capital Partners. Hvězdy přinesly jména, sítě kontaktů a zkušenost s budováním značky, finanční páteř zajistil profesionální kapitál. Reynolds a McElhenney přitom měli za sebou úspěšný příběh s velšským fotbalovým klubem Wrexham, takže uměli ze sportu udělat seriál.
Pro Kardashianovou je tohle podle nás nejpravděpodobnější model. Žádná „Kim Racing“ s růžovým monopostem, spíš konsorcium, v němž by ona dodala pozornost a Hamilton sportovní autoritu. Ani on přitom není ve sportovním byznysu nováčkem. Podílí se už na investicích mimo formuli 1.
Peníze nestačí. Rozhoduje FIA
I kdyby se kapitál našel, čeká na nové majitele druhá zeď: schvalovací proces. Jak ukázal letošní nováček Cadillac, vstup do formule 1 není koupě licence jako u běžné firmy. Přihláška General Motors a TWG Motorsports musela projít sportovním, technickým i komerčním posouzením, než ji FIA a Formule 1 v březnu 2025 schválily jako 11. tým od sezony 2026. A šlo o jednu z největších automobilek světa.
Pravidla navíc nově ukotvuje Concordská dohoda, kterou loni v prosinci podepsaly F1, FIA a všech 11 týmů na období do roku 2030. Stávající stáje mají v systému dělení příjmů silné slovo a dalšího hráče u stolu nevítají s nadšením, protože každý nový tým ukrajuje z jejich koláče. Zcela nový tým s Hamiltonem by tak musel přesvědčit nejen úředníky, ale i konkurenci.
Koupě existující stáje je jednodušší cesta, ale i ta má háček: na trhu musí být někdo, kdo chce prodat. Žádný takový tým se zatím ve spojení s Kardashianovou neobjevil.
Proč by o ni F1 přesto mohla stát
Kardashianová by do formule 1 nepřinesla hlavně peníze, těch má sport dost. Přinesla by publikum, které F1 zatím jen částečně oslovila. Úspěch seriálu Drive to Survive na Netflixu ukázal, že motorsport umí přitáhnout diváky, kteří nerozlišují kvalifikační formát od strategie zastávek. Kardashianová ovládá přesně tenhle typ pozornosti, jen ve větším měřítku, než si kdy jakýkoli tým mohl koupit reklamou.
Jestli někdo z popkultury dokáže z formule 1 udělat ještě větší showbyznys, je to podle nás právě ona. Otázka ale zní, jestli to ve sportu s desítkami miliard korun vstupného a mnohaletým schvalováním stačí. Pozornost je cenná měna, jenže body v šampionátu se za ni nekupují.
Čeští fanoušci by změnu poznali jen na startovní mřížce. Sezonu 2026 vysílá Nova Sport 5 a streamovací služba Oneplay, které pokrývají tréninky, kvalifikace, sprinty i závody, a případný nový tým by na tom nic neměnil.
Nejbližším skutečným signálem nebude další anonymní citace, ale zpráva ekonomických médií o konkrétní stáji, investiční skupině nebo přihlášce u FIA. Dokud nepřijde, zůstává tým Kardashianové a Hamiltona vizí dvou lidí, kteří umějí prodat cokoli. Formule 1 je ale jedna z mála věcí, které si i oni musejí nejdřív koupit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta