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Kardashianová chodí s Hamiltonem teprve rok a už chce vlastní stáj F1. Prý ho nechce vidět jen za volantem

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Kim Kardashianová podle anonymního zdroje magazínu InTouch Weekly uvažuje o vlastním týmu F1 s Lewisem Hamiltonem. Peníze má. Jenže stáje dnes stojí víc než celý její majetek.
Kardashianová chodí s Hamiltonem teprve rok a už chce vlastní stáj F1. Prý ho nechce vidět jen za volantem

Kardashianová chodí s Hamiltonem teprve rok a už chce vlastní stáj F1. Prý ho nechce vidět jen za volantem

Zdroj: Formula 1
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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