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Játra po farmářsku: Selská pochoutka z pánve, která zachutná i těm, kterým jinak játra nic neříkají

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Játra po farmářsku jsou poctivá pánvová klasika, která se připravuje z jedné nádoby a nepotřebuje žádné zahušťování. O to se postarají kyselá jablka. Marinovaná játra, křupavá slanina, barevné papriky a houby se spojí do šťavnaté směsi, která chutná jako z vesnické hospody.
Obrázek na recept na játra po farmářsku

Obrázek na recept na játra po farmářsku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na játra po farmářsku
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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