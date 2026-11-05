Játra po farmářsku: Selská pochoutka z pánve, která zachutná i těm, kterým jinak játra nic neříkají

Játrům jsem se doma dlouho raději vyhýbala. Ne že by mi nechutnala, spíš jsem je neuměla udělat tak, aby za něco stála. Jednou byla tuhá jako guma, jindy suchá, a skoro pokaždé po nich zůstala ta nepříjemná nahořklá stopa. Pak mi kolegyně v redakci popsala jednu farmářskou úpravu: játra se nejdřív naloží, potom se dusí se slaninou, paprikami a kyselými jablky. Zkusila jsem ji spíš ze zvědavosti. Od té doby se tenhle recept u nás objevuje pravidelně, klidně i uprostřed týdne.
Největší rozdíl dělá u tohoto receptu
marináda. Játra zjemní, trochu stáhne jejich výraznou chuť a pomůže i s hořkostí, kvůli které je spousta lidí nemá ráda. Druhá věc jsou kyselá jablka. Do pánve pustí šťávu, přidají sladkokyselý tón a směs navíc zahustí bez jediné lžičky mouky. Všechno se dělá v jedné pánvi: slanina, cibule, játra, papriky, , jablka. Žádné přelévání, žádný druhý hrnec. Na konci vznikne šťavnatá houby barevná směs, která sedí k rýži, těstovinám i . obyčejnému chlebu
Můj tip zní: Játra nakrájejte na proužky už před marinováním a nechte je v marinádě opravdu hodinu. Ne jen těch rychlých patnáct minut, když už se vaří oběd. Sójová omáčka, olej a koření na vepřové se do masa dostanou lépe, játra změknou a na pánvi pak nepotřebují dlouhé dušení. Díky tomu zůstanou šťavnatá a neztvrdnou. Recept na šťavnatá játra po farmářsku se slaninou a jablky
Použít se dají vepřová i kuřecí játra. Kuřecí jsou
jemnější a bývají hotová rychleji, vepřová mají plnější, výraznější chuť. Uvedené množství vystačí zhruba pro tři až čtyři porce. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 35 minut Ingredience k přípravě
Marináda na játra: 3 lžíce oleje 1 lžíce sójové omáčky 1 lžička směsi bylinek a koření na vepřové
Hlavní suroviny: 500 g jater (vepřových nebo kuřecích) 150 g anglické slaniny 1 cibule 2 jarní cibulky 3 papriky různých barev 2 kyselá jablka sterilované žampiony (nebo jiné zavařené houby) rajský protlak trocha vepřové omáčky sůl, pepř Postup přípravy farmářských jater na selský způsob
1.
Játra nakrájejte na proužky a dejte je do misky. Z oleje, sójové omáčky a koření na vepřové umíchejte marinádu, nalijte ji na játra a pořádně promíchejte, aby se dostala všude. Misku zakryjte a uložte do lednice nejméně na alespoň 60 minut. Když tam játra zůstanou přes noc, ničemu to nevadí. Foto: Cooky.cz, Kuřecí játra
2. Připravte si zeleninu, ať pak u pánve nehledáte nůž.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na proužky. Papriky zbavte semínek a nakrájejte je na proužky nebo na kostky. Směs červené, žluté a zelené papriky vypadá na talíři lépe a chuťově je zajímavější. Jarní cibulky pokrájejte na kolečka, jablka zatím nechte být.
3. Na větší pánev dejte
anglickou slaninu nakrájenou na menší kousky. Opékejte ji na středním plameni, dokud nezačne pouštět tuk a chytat křupavé okraje. Tady se dělá základ chuti, takže se vyplatí ji neuspěchat.
4. Ke slanině přidejte
cibuli nakrájenou na proužky. Restujte ji, dokud lehce nezezlátne, obvykle to trvá 3 až 5 minut. Měla by změknout, ale ne se připálit. Spálená cibule by do směsi pustila hořkost.
5. Přidejte
marinovaná játra a na silnějším plameni je krátce opečte ze všech stran. Stačí 2 až 3 minuty. Cílem je játra zatáhnout, ne je v této fázi dodělat úplně. Když se přeženou hned na začátku, už se to později moc nezachrání.
6. Vsypte
papriky, jarní cibulky a sterilované žampiony. Klidně použijte i jiné zavařené houby, pokud je máte po ruce. Přidejte lžíci nebo dvě rajského protlaku a podlijte trochou vody nebo vepřové omáčky.
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7. Směs osolte, opepřete a přiklopte pokličkou. Na mírném plameni duste
15 minut. Jednou za čas promíchejte a zkontrolujte dno pánve, hlavně pokud máte hustší protlak nebo méně šťávy.
8. Po patnácti minutách přidejte
jablka nakrájená na plátky nebo kostky. Nejlépe fungují kyselejší odrůdy, třeba Granny Smith nebo starší typ jako Boskoopka. Rychle změknou, pustí šťávu a omáčku přirozeně zahustí. Bez mouky, bez škrobu. Duste ještě 5 až 7 minut, aby jablka změkla, ale nezmizela v pánvi úplně.
9. Nakonec směs ochutnejte. Podle potřeby přidejte trochu vepřové omáčky, pokud chcete plnější chuť. Podávejte s rýží, těstovinami nebo jen s čerstvým chlebem, kterým se dá vytřít šťáva z talíře.
Tipy redakce: Výběr jater: Kuřecí játra jsou jemnější a nepotřebují tak dlouhou přípravu. V marinádě jim stačí asi 30 minut a na pánvi jsou hotová dřív. Vepřová játra mají výraznější chuť a delší dušení snášejí o něco lépe. Houby: Sterilované žampiony můžete vyměnit za zavařené lesní houby z komory. Fungují i sušené houby, jen je předem namočte. Vodu z namáčení nevylévejte, dá se přidat do pánve místo obyčejné vody a omáčka bude výraznější. Jablka jako zahušťovadlo: Aby jablka směs opravdu zahustila, měla by být kyselá a přijít do pánve až ke konci. Sladká jablka se rozpadnou rychleji a omáčce nedají stejnou strukturu. Skladování: Zbytky dejte do uzavřené nádoby a uložte do lednice, vydrží dva dny. Při ohřívání přilijte lžíci vody, směs se nebude chytat ke dnu. Játra jsou na přímé teplo citlivá i při druhém ohřevu. Variace bez slaniny: Pro lehčí verzi slaninu vynechte a játra opečte na lžíci oleje. Chuť bude méně výrazná, ale pořád dobrá. Hodí se pak přidat trochu uzeného koření, které slaninu aspoň částečně připomene.
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Zdroj: autorský text cooky.cz