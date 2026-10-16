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Počet firemních bankrotů v Česku je nejvyšší od roku 2016

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V Česku za prvních devět měsíců roku 2026 zbankrotovalo 618 obchodních společností, meziročně o 7 % více. Jde o nejvyšší počet za toto období od roku 2016. Roste také počet návrhů na bankrot, kterých soudy od ledna do září přijaly 986, což představuje meziroční zvýšení o 19 %.
Počet firemních bankrotů v Česku je nejvyšší od roku 2016

Počet firemních bankrotů v Česku je nejvyšší od roku 2016

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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