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Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období

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Víkendová studená fronta přinese do části Česka déšť a ochlazení, výraznější změnu dlouhodobě suchého charakteru počasí ale pravděpodobně nezpůsobí. Na začátku příštího týdne se totiž nad severní a střední Evropou začne budovat rozsáhlá tlaková výše. Uspořádání tlakových útvarů bude připomínat řecké písmeno omega a může na několik dní zablokovat postup atlantických front. Výsledkem bude v Česku převážně suché počasí, ale na podzim rozhodně nemusí automaticky znamenat modrou oblohu a slunce.
Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období

Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období

Zdroj: 123rf
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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