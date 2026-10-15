Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období

Víkendová fronta přinese déšť, ale mnoho vody zřejmě nespadne
Současné klidnější počasí o víkendu přeruší frontální systém postupující od západu. Především v Čechách se objeví déšť nebo přeháňky a za frontou se zároveň dostane do střední Evropy chladnější vzduch.
Obr. 1: Během soboty čekáme déšť z fronty zejméjna v západní polovině Čech (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Z hlediska srážkového deficitu ale pravděpodobně nepůjde o zásadní událost. Také aktuální výhled projektu Intersucho počítá v tomto týdnu pouze s ojedinělými přeháňkami a nízkými úhrny. Na řadě míst nemusí za celý týden prakticky zapršet. Mnohem zajímavější je proto to, co se začne dít po přechodu fronty.
Nad Evropou se začne vytvářet blokující tlaková výše
Během začátku příštího týdne má nad oblastí Severního moře, Britských ostrovů a postupně severní Evropy zesílit rozsáhlá tlaková výše. Aktuální výhledy počítají s tím, že vysoký tlak bude v severozápadní Evropě dominantním prvkem počasí po značnou část příštího týdne.
Rozložení tlakových útvarů přitom může získat charakter takzvaného omega bloku.
Název je velmi názorný. Při pohledu na mapu výškového tlakového pole připomíná proudění řecké písmeno Ω. Uprostřed se nachází výrazný hřeben vysokého tlaku, zatímco po jeho západní a východní straně leží oblasti nižšího tlaku.
Takové uspořádání atmosféry patří mezi takzvané blokující situace. Běžný západovýchodní postup tlakových útvarů se výrazně zpomalí a počasí může zůstat podobné několik dnů, někdy i déle. Odborné studie popisují omega blok právě jako tlakovou výši sevřenou mezi dvěma cyklonálními oblastmi na jejích okrajích.
Atlantické fronty se k nám budou dostávat obtížně
Pro Česko je důležitá především poloha samotného hřebene vysokého tlaku. Za běžné podzimní situace přichází významná část našich srážek spolu s frontálními systémy od Atlantiku. Pokud se ale mezi Atlantikem a střední Evropou vytvoří mohutná blokující výše, fronty ji nemohou jednoduše překonat.
Obr. 2: Až do 22. října nelze očekávat z hlediska úhrnů srážek v Česku žádné zázraky (zdroj: GFS/wetterzentrale.de)
Tryskové proudění se musí kolem blokády deformovat a jednotlivé tlakové níže jsou odváděny jinými drahami - například daleko k severu přes Atlantik a Skandinávii nebo naopak po jižní straně blokující výše. Střední Evropa se potom může na několik dní ocitnout v jakémsi srážkovém stínu velkoprostorové cirkulace.
Podobný vývoj nyní naznačují také modely pro sousední Německo. Evropský ECMWF i americké modely počítají během příštího týdne s převážně suchým trendem a s blokující výší nad severní Evropou.
Příští týden může být téměř beze srážek
Pro Česko je srážkový signál v současnosti poměrně jednoznačný především v horizontu zhruba jednoho týdne. Předpověď ECMWF zpracovaná projektem Intersucho ukazuje velmi malé srážkové úhrny a konstatuje, že na mnoha místech nemusí pršet vůbec. Suché počasí má zároveň pokračovat i v první části dlouhodobějšího výhledu.
Pokud se blokující tlaková výše udrží podle současných modelových scénářů, může tedy po víkendových srážkách následovat opět poměrně dlouhé období bez významnějšího deště.
Na rozdíl od letního omega bloku, kdy vysoký tlak často znamená jasno a výrazné oteplení, je situace ve druhé polovině října složitější.
Slunce už stojí nízko nad obzorem, noci jsou dlouhé a zemský povrch se během nich výrazně ochlazuje. Při slabém větru se tak snadno vytváří teplotní inverze, mlhy a nízká oblačnost.
Výsledkem mohou být dva naprosto rozdílné scénáře.
Tam, kde se ranní mlha rozpustí, může následovat příjemný slunečný podzimní den. V místech, kde nízká oblačnost vydrží celé odpoledne, ale může teplota zůstat jen kolem několika stupňů nad 10 °C, případně ještě níže.
ČHMÚ právě s tímto rozdílem ve svém dlouhodobém výhledu počítá: při běžných podmínkách očekává maxima přibližně mezi 7 a 13 °C, zatímco při přetrvávající mlze nebo nízké oblačnosti mohou zůstat jen kolem 5 °C.
Sucho se může dále prohlubovat
Dlouhé období bez významných srážek už začíná být patrné také v půdě.
Podle projektu Intersucho může pokračující srážkový deficit v horizontu přibližně deseti dnů rozšířit mírné až výrazné půdní sucho až na 60 % území Česka. Výjimečné až extrémní sucho může zasahovat až přibližně 30 % území, především na Moravě a v jižních Čechách.
Obr. 3: Aktuální stav sucha podle projektu InterSucho (zdroj: InterSucho)
V říjnu už samozřejmě není výpar tak vysoký jako během léta. Nižší teploty, kratší den a slabší sluneční záření ztrátu vody výrazně omezují. Pro doplnění hlubších vrstev půdy a zásob podzemní vody jsou ale právě podzimní a zimní srážky důležité.
Několikatýdenní blokující situace proto může znamenat, že se potřebné doplnění vody pouze odsune na pozdější část podzimu.
Po krátké víkendové změně se tak Česko pravděpodobně znovu vrátí k počasí, které letošní podzim už dobře známe: velmi málo srážek, studená rána, časté mlhy a jen pomalu se měnící charakter jednotlivých dnů.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz