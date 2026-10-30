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Do Česka míří první výraznější sněžení. Na horách může napadnout až 20 centimetrů, nejvíce v těchto oblastech

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Poslední říjnový víkend přinese do Česka ochlazení, déšť a na hory také sněžení. Nejvíce sněhu se očekává v Krkonoších a Jeseníkách, kde některé odhady počítají s 10 až 20 centimetry nové pokrývky. Sněžit by mohlo postupně i pod hranicí tisíce metrů nad mořem. V nížinách však bude nadále převládat déšť.
Do Česka míří první výraznější sněžení. Na horách může napadnout až 20 centimetrů, nejvíce v těchto oblastech

Do Česka míří první výraznější sněžení. Na horách může napadnout až 20 centimetrů, nejvíce v těchto oblastech

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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