Do Česka míří první výraznější sněžení. Na horách může napadnout až 20 centimetrů, nejvíce v těchto oblastech

Českou republiku čeká na přelomu října a listopadu změna počasí, která se nejvýrazněji projeví v horských oblastech. Během soboty 31. října začne přibývat srážek, přičemž nejčastěji se objeví na severu a severovýchodě republiky. Ve vyšších polohách se déšť postupně změní ve sněžení a na některých místech se může vytvořit nová sněhová pokrývka. Největší pravděpodobnost jejího vzniku je v Krkonoších a Jeseníkách, kde se očekávají vydatnější srážky než ve většině ostatních oblastí. Množství sněhu bude záviset především na teplotách, nadmořské výšce a intenzitě srážek. Přesné úhrny se proto mohou mezi jednotlivými horskými lokalitami výrazně lišit.
Nejvíce sněhu mohou dostat Krkonoše a Jeseníky
Největší pozornost se soustředí na severní horská pásma, především na Krkonoše a Jeseníky. Některé meteorologické odhady pro Krkonoše připouštějí 10 až 20 centimetrů nového sněhu, v krajním případě i vyšší úhrny. Oficiální předpověď Českého hydrometeorologického ústavu je však opatrnější a pro víkend počítá místy přibližně se sedmi centimetry. Vyšší hodnoty tak zatím nelze považovat za jisté. Nejvíce sněhu může připadnout na návětrných svazích, kde se vlhký vzduch při postupu přes horské překážky ochlazuje a vytváří vydatnější srážky. V údolích a na závětrných stranách hor může být sněhová pokrývka podstatně slabší, případně se nemusí vytvořit vůbec.
Sněžení se postupně dostane i do nižších poloh
Na začátku víkendu se sněžení očekává především nad hranicí přibližně 1 100 metrů nad mořem. S postupným ochlazováním by se však sněhová hranice mohla během soboty snížit asi k 900 metrům. V neděli ráno nelze přechodně vyloučit sněhové vločky ani v některých nižších horských a podhorských polohách. Neznamená to ale, že se všude vytvoří souvislá sněhová pokrývka. Při teplotách nad bodem mrazu může sníh po dopadu na zem rychle odtávat a místy se bude mísit s deštěm. Výraznější komplikace proto hrozí zejména na výše položených horských komunikacích, kde se mohou objevit sněhové nebo rozbředlé úseky.
Nížiny čeká především déšť a chladnější počasí
Obyvatelé níže položených měst zatím s výraznější zimní nadílkou počítat nemusí. Většinu území zasáhne během víkendu převážně déšť nebo mrholení, místy se budou tvořit také mlhy. Denní teploty se mají v sobotu pohybovat přibližně mezi 7 a 12 stupni Celsia, v neděli už bude převážně chladněji. V noci mohou teploty klesat k bodu mrazu, zejména tam, kde se přechodně protrhá oblačnost. Na východě republiky může počasí znepříjemňovat také čerstvější vítr s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Kombinace vlhkosti, nízkých teplot a větru způsobí, že zejména na horách bude pocitová teplota výrazně nižší než naměřené hodnoty.
Listopad zatím trvalou zimu nepřinese
První sněžení na horách ještě neznamená začátek souvislého zimního období. Dlouhodobý výhled pro období od 26. října do 22. listopadu počítá v Česku převážně s teplotami odpovídajícími roční době. První část listopadu má být navíc relativně suchá, takže po víkendovém sněžení nemusí bezprostředně následovat další vydatné srážky. V druhé části měsíce se očekává jejich postupný návrat k obvyklým hodnotám. Zajímavé je také srovnání s dlouhodobými údaji o sněhové pokrývce, podle kterých se například v Praze a Brně objevuje listopadový sníh na zemi v průměru jen několik dní. Na vysoko položených horských stanicích je naopak jeho výskyt podstatně častější, a právě tam může nadcházející víkend přinést první výraznější připomínku zimy.
zdroje: autorský text, ČHMÚ