Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek

V pátek obecně velká oblačnost a lokálně také dlouhotrvající mlha
V pátek očekáváme velkou oblačnost, tedy většinou zataženou až oblačnou oblohu. Ráno navíc čekáme zejména v Čechách četné mlhy, které budou mít tendenci se rozpouštět během dopoledních, případně poledních, hodin. Lokálně z mlhy nebo nízké oblačnosti může vypadávat mrholení nebo slabý déšť, a to zejména na severu Čech, severovýchodě Čech, případně na severu Moravy.
Obr. 1: V průběhu pátku se sice oblačnost většinou rozpustí, přesto přes den zůstane většinou velká oblačnost (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Denní maxima vystoupají na 9/13 °C, při zatažené obloze nebo mlze jen na hodnoty mezi 5 až 9 °C. Na horách budou teploty většinou kolem 4 nebo 5 °C. Vítr bude foukat proměnlivý nebo severní, většinou slabý, případně zejména na Moravě až mírný. Srážky budou o 0 do 1 mm, na severu a severovýchodě v horských polohách až 5 mm (Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Jizerské hory).
V sobotu opět velká oblačnost, na horách sněžení
Během soboty nečekáme od pátku výraznou změnu, přibude ale pravděpodobnost a intenzita srážek. Obloha bude oblačná až zatažená, přes den přechodně polojasná (dle modelu Aladin na Obr. 2 zejména ve Středočeském kraji). Od severovýchodu se bude nasouvat další déšť, postupně od 1 100 m se přidá sněžení. Během večera budou srážky přibývat a hranice sněžení klesne k 900 m. Během ranních hodin bude nutno počítat s rizikem mlh.
Obr. 3: Během soboty se objeví slabé srážky, od severovýchodu jich bude přibývat (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční teploty klesnou na 6/2 °C, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až na 0 °C s přízemními mrazíky. Denní maxima vyšplhají na 7/11 °C, při jasnější obloze až ke 13 °C. Srážky spadnou od 0 do 5 mm v závislosti na lokalitě, zejména na horách na severu a severovýchodě mohou dosáhnout až 15 mm. V Krkonoších a Jeseníkách může připadnout až 7 cm nového sněhu.
Neděle: zatažená a upršená, postupně bude ubývat srážek
Během neděle bude zataženo až oblačno a na většině území bude nutné počítat s deštěm. Hranice sněžení bude od 900 m, ale během nočních a ranních hodin může klesnout až k 700 nebo i 600 m. Místo vloček může padat také déšť se sněhem. Během odpoledne budou srážky od severovýchodu ubývat a později večer se bude od severovýchodu vyjasňovat až na polojasno. Lokálně se ale začnou opět tvořit mlhy.
Obr. 4: Neděle začne jako zatažený den se srážkami, postupně se pak bude vyjasňovat (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční minima klesnou na hodnoty mezi 5/1 °C, denní maxima vystoupají pouze na 5/9 °C, jen lokálně na 10 °C. Vítr bude foukat slabý až mírný ze severních směrů. Denní úhrny srážek budou do 5 mm, na Šumavě, kde bude doznívat nasunutá oblačnost ze severovýchodu, až 10 mm. V polohách nad 900 m může připadnout až 5 cm nového sněhu.
Pondělí: větrno na východě
V pondělí bude většinou oblačno až zataženo, lokálně i polojasno, ale po ránu je nutné opět počítat s mlhami, lokálně mohou být i mrznoucí, což bývá spojeno s rizikem tvorby námrazy na vozovkách a jiných površích.
Noční minima klesnou na 5/1 °C, v Čechách při uklidnění větru mohou klesat i pod nulu. To je právě problematické s výskytem mlhy, kdy se může tvořit námraza. Denní maxima vystoupají na 5/9 °C, lokálně i 10 °C. Vítr bude proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku však zesílí na hodnoty až kolem 55 km/h a bude foukat ze severovýchodu.
Úterý: méně oblačnosti, ale riziko mlh a nízké oblačnosti vzroste, lokálně se objeví přeháňky
V úterý bude oblačno až polojasno, po ránu se lokálně objeví mlhy a nízká oblačnost. Lokálně se vyskytnou přeháňky nebo slabý déšť, v polohách nad 700 m budou srážky sněhové nebo smíšené. Noční minima připomenou zimu - klesnou na 4/0 °C, lokálně i pod 0 °C, denní maxima nás příliš neohřejí a zastaví se do 10 °C. Vítr bude foukat ze severovýchodu, na Moravě a ve Slezsku bude lokálně až čerstvý s nárazy kolem 55 km/h - to může významně snižovat pocitovou teplotu.
V dalších dnech jasno? Nebude to tak jednoduché...
V dalších dnech očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. To by bylo skutečně velmi pozitivní ujištění, jen kdyby vzhledem k roční době nehrozil výskyt mlh nebo nízké oblačnosti, a to i po celý den. Obloha tak může být jasná až zatažená. Lokálně se navíc mohou objevovat i mrznoucí mlhy, tedy mlha při teplotách kolem nebo pod 0 °C, která je příčinou tvorby námrazy. Z mlh navíc může mrholit.
Noční minima budou klesat od +2 do -3 °C. Denní maxima vystoupají na 6/10 °C, výjimečně i 11 °C, při déletrvající mlze nebo oblačnosti se budou držet mezi 2/6 °C. Vítr bude ze severovýchodu.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz