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Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek

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V průběhu příštího týdne do Česka skutečně pronikne studený vzduch od severovýchodu. Navzdory očekávání se srážky ale objeví zejména během soboty a neděle. Příští týden bude spíše s méně srážkami, případně se bude objevovat mrholení z inverzní oblačnosti. Odpolední maxima však nepřesáhnou 10 °C.
Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek

Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek

Zdroj: 123rf.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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